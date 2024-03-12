Российское Общество «Знание» провело лекцию для сотрудников Горэлектротранса

В Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта выступил кандидат социологических наук, доцент, лектор Российского общества «Знание» Алексей Волков. Он представил доклад на тему «Способы определения результатов волеизъявления: история и современность».

Мартовский лекторий продолжает сотрудничество СПб ГУП «Горэлектротранс» с Российским Обществом «Знание», которое ведется на постоянной основе. Так, в январе в рамках Всероссийской патриотической просветительской акции «Трамвай памяти» по инициативе общества «Знание» состоялся памятный рейс блокадного трамвая.

Ранее на совместном молодежном марафоне транспортники и представители научной среды обсуждали будущее транспорта и современных технологий.

«Горэлектротранс, на мой взгляд действительно очень прогрессивное предприятие. Видно, что ведётся плодотворная работа, в том числе, с кадрами. Поэтому, конечно, это приятное сотрудничество, которое необходимо продолжать», - отметил лектор Алексей Волков.

Представитель РО «Знание» также сообщил, что Горэлектротранс и «Знание» уже наметили новые форматы взаимодействия на перспективу с учётом ближайших дат: годовщина пуска блокадного трамвая 15 апреля 1942 года и День города.