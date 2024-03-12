Водители Горэлектротранса – участники городской ежегодной премии «Город в лицах»

Артем Исхаков из Трамвайного парка №5 и Марина Соколова из Троллейбусного парка №6 приняли участие в церемонии подведения итогов городской премии «Город в лицах» издания «Петербургский дневник». Водители Горэлектротранса представляли транспортную номинацию «Водитель общественного транспорта». На церемонии транспортников поздравили заместитель председателя петербургского ЗакСа Павел Иткин и председатель редакционного совета «Петербургского дневника» Светлана Лаврецова.

Артем Исхаков, обладатель третьего места Всероссийского конкурса вагоновожатых-2023 и многократный призер городских профессиональных соревнований, рассказывает, что в транспортную профессию пришёл не сразу. До этого трудился помощником бурильщика скважин, но однажды понял, что хочется чего-то большего, и решил кардинально изменить свою жизнь. Отучился в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ, и вот уже 8 лет работает в Трамвайном парке №5.

«Я люблю свою профессию и горд тем, что оказался здесь, что меня номинировали на городскую премию. И старший сын мной гордится. Это безумно приятно, когда видишь огонек гордости в глазах своего ребенка. Чувствуешь, что являешься для него хорошим примером и что в жизни твоей есть смысл, потому что твоя работа жизненно необходима людям», - делится впечатлениями Артем Исхаков.

Марина Соколова – представитель транспортной династии, вся её семья трудится в Горэлектротрансе. Мама – кондуктор, муж – водитель троллейбуса. В профессии оказалась, следуя совету мамы, которая объяснила, что и работа интересная, и много женщин трудится на предприятии. Так Марина решилась: подала документы в УКК, и с этого момента влюбилась в троллейбус.

«Сначала нам преподавали теорию, и я даже не представляла, смогу ли я управлять троллейбусом, - вспоминает Марина Соколова. - Училась, было интересно, но когда я впервые села за руль троллейбуса, я, конечно, была потрясена – это такая махина! До сих пор мурашки по коже. Это будоражит. Чувствуешь себя маленькой женщиной, управляющей большой машиной. Я неимоверно люблю свою работу и не представляю своей жизни без нее. Я чувствую свою необходимость городу, понимаю, что помогаю людям добираться на работу, домой, на встречи с любимыми. И приятно, когда видишь, как тебя люди ждут на остановках, как дети руками машут. Каждой клеточкой чувствуешь свое социальное значение и свой вклад в жизнь города».

Марина не знала, что ее номинировали на премию «Город в лицах», до момента открытия голосования. Конечно, обрадовалась. Однако конкурсам предпочитает непрерывное профессиональное развитие: в 2023 году девушка поступила в Академию транспортных технологий, чтобы расти дальше.