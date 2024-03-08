К 82-летию запуска грузового трамвая в блокадном Ленинграде

Шёл 1942 год. Ленинград переживал самые тяжёлые годы в своей истории – блокаду. Радостей в осаждённом городе было немного. Но одним из памятных дней того времени стало 8 марта. Тогда после устранения перебоев с электричеством запустили грузовое трамвайное движение. Грузовой трамвай взял на себя большую миссию – помочь в очистке города и трамвайных путей после зимы и в скорейшем времени обеспечить возвращение на маршруты пассажирского трамвая.

Из воспоминаний жителя блокадного Ленинграда, ветерана Трамвайного парка №1, специалиста отдела социальной политики СПб ГУП «Горэлектротранс» Валентина Кузьминского:

«После того, как было принято решение возобновить трамвайное движение, население вышло на субботники. А для того чтобы помочь очистить город и запустить пассажирский трамвай, сначала был пущен грузовой. Увидев, что грузовые трамвайчики забегали по городу, немцы открыли усиленный артиллерийский огонь. В нашем дворе снаряд попал в дворницкую. Женщина, убиравшая снег, зашла в свою квартиру и, открыв дверь в комнату, увидела, что комнаты больше нет. Но, несмотря все трудности, трамвайное движение удалось возобновить, и Ленинград ожил».

«Трамвайные обязанности» в годы блокады

Грузовые трамваи задействовали для очистки города от мусора, снега и нечистот, которые накопились зимой. Ведь грязные улицы – грозили жителям блокадного Ленинграда эпидемиями. Но только этой задачей не ограничивалась служба грузового трамвая ленинградцам. Трамваи использовали для заготовки дров, подвозки сырья и материалов для промышленных предприятий, а также строительства оборонительных сооружений и эвакуации городского имущества, в том числе и коллекций Эрмитажа.

За первые 20 дней порядка 70 грузовых вагонов убрали с улиц около миллиона тонн мусора и льда. Это позволило к 15 апреля 1942 года возобновить работу пассажирского трамвая. Маршруты пассажирского трамвая были спланированы таким образом, чтобы с одной пересадкой можно было доехать из любой части города в другую. Роль трамвая для сохранения жизни в блокадном Ленинграде невозможно переценить, это был единственный пассажирский транспорт в городе, позволяющий сэкономить дефицитные калории. Именно поэтому в наши дни трамвай зачастую называют символом несломленного блокадного Ленинграда, нет больше такого примера в мировой истории, чтобы в осажденном городе работал пассажирский трамвай.

Ценой жизни – ради жизни

Летом 1942 года грузовые трамваи перевозили «Кабель жизни» от завода «Севкабель» к железнодорожным путям. Огромные катушки вручную под свист пуль и снарядов грузили женщины и дети. Фашисты усилили обстрел, когда заметили активность около завода. Оставалось погрузить последние барабаны, как вдруг около людей взорвался снаряд. Часть работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ) погибли, но приказ Военного совета фронта был выполнен.

Кабель жизни проложили по дну Ладожского озера, по нему в город пошёл ток от Волховской ГЭС. Начальник ТТУЛ, «командир блокадного трамвая» Михаил Сорока получил орден Красной звезды за выполнение особо важной государственной задачи. Он нес личную ответственность за доставку кабеля.

Где рождалась надежда

В довоенные годы грузовые трамваи производились на Путиловском заводе и ВАРЗ. Грузовые перевозки с 1914 года осуществлял Московский трамвайный парк, открытый в 1907 году (нынешний Трамвайный парк № 1). В 1935 году Грузовой парк стал отдельным подразделением, проработавшим в таком качестве до 1971 года.

Грузовые и пассажирские трамваи блокадной поры, некоторые из которых переоборудовались ещё и под санитарные вагоны, сохранены в уникальной ретроколлекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Среди экспонатов, в частности, представлен трамвайный поезд модели ГМу (Г-67) – единственный представитель грузового моторного усиленного вагона 1940 года, который можно встретить в наши дни. Этот грузовой трамвай, перевозивший топливо, сырьё и продукты в блокаду, был отреставрирован и вошёл в постоянную экспозицию ЭВК в 2015 году.