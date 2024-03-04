Водитель Горэлектротранса удостоен благодарности Президента РФ

Высокую награду получил водитель-наставник Трамвайного парка № 3 Ярослав Романов. За активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю добросовестную работу вагоновожатый СПб ГУП «Горэлектротранс» удостоен благодарности Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Ярослав Романов работает в петербургском Горэлектротрансе с 2020 года. За это время побывал водителем, диспетчером, начальником маршрута. В настоящее время трудится водителем-наставником. За время работы зарекомендовал себя настоящим профессионалом, ответственным и добросовестным сотрудником.

Кстати, Ярослав Романов был одним из первых водителей, обкатывающих новые трамваи «Довлатов» и «Достоевский», разработанные специально для Петербурга в целях комплектации исторического Трамвайного парка № 3 новыми низкопольными вагонами.

Поздравляем нашего коллегу с высокой оценкой его профессиональных заслуг! Желаем новых трудовых успехов и удовольствия от работы на благо пассажиров!