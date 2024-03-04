Лучших работников Энергохозяйства наградили по случаю юбилея службы

Юбилейную программу в честь 90-летия Энергохозяйства завершил торжественный вечер в Троллейбусном парке № 1, где собрались действующие работники, ветераны службы и почётные гости. Лучшие сотрудники были отмечены различными ведомственными наградами.

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К юбилярам обратился директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«Великолепный юбилей, длиннющий срок, соизмеримый с жизнью самого долгоживущего человека, - отметил Денис Минкин. - За это время вами очень много сделано для того, чтобы наш Горэлектротранс жил, чтобы в нём была энергия, чтобы ездили наши трамваи и троллейбусы. Вы - как кровеносная система, которая обеспечивает нас энергией. Я читал в нашей газете «Петербургские магистрали» интервью с руководителем Энергохозяйства Александром Владимировичем Щербанем и мне очень понравились его слова, что настоящее мастерство заключается в том, чтобы работать незаметно. Огромное спасибо за ваш труд, за то, что без какой-то патетики вы делаете очень серьёзные дела».

Также энергетиков поздравили с юбилеем первый заместитель директора предприятия Игорь Лакеев, заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова, директор по реализации инфраструктурных проектов Валерий Молодец, директора трамвайных и троллейбусных парков, председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис, представитель администрации Петроградского района.

«На пути службы были разные времена: и славных трудовых побед, и тяжёлых испытаний, - обратился к коллективу начальник Энергохозяйства Александр Щербань. - Сегодня наша биография продолжается, и благодаря программе развития предприятия большими темпами проводится реконструкция кабельной и контактной сети, глубокая модернизация и техническое перевооружение тяговых подстанций. Это то, чего, пожалуй, нам не хватало в последние годы. Думаю, что сегодняшний праздник – значимое событие не только для тех, кто записал себя в славный отряд энергетиков, но и для всей нашей большой организации, в которой Энергохозяйство является электродвижущей силой».

На торжественном вечере лучшие работники Энергохозяйства были награждены благодарностями администраций Петроградского и Московского районов, благодарностями и почётными грамотами Комитета по транспорту, почётными грамотами СПб ГУП «Горэлектротранс», а также почётными грамотами, золотыми и серебряными медалями Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В общей сложности награды получили 55 человек.

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