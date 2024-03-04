Пассажиров Приморского района по обновленной трассе повезли троллейбусы №21

С 4 марта на маршрут №21 вышли троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), что позволило продлить трассу маршрута за пределы троллейбусной контактной сети в направлении новых жилых кварталов вдоль Суздальского шоссе. Обновленная трасса также позволила улучшить транспортное обслуживание пассажиров в районе Гражданского проспекта, усилив троллейбусное движение по этой городской магистрали. Маршрут №21 стал уже четырнадцатой линией троллейбусов с увеличенным автономным ходом в Петербурге. Это крупнейшая маршрутная сеть инновационных «автономных» троллейбусов в стране.

Ранее трасса маршрута пролегала от площади Мужества до улицы Жени Егоровой. Теперь же троллейбус №21 повезет пассажиров по Светлановскому, Суздальскому и Гражданскому проспектам, проедет через площадь Мужества, по Тихорецкому и Северному проспектам, а также проспектам Художников и Просвещения, и по улице Композиторов выйдет снова на Суздальский проспект. И уже оттуда за счет технологии автономного хода троллейбусы по Суздальскому шоссе доедут до Орлово-Денисовского проспекта. Новая трасса позволит улучшить транспортную доступность новых жилых кварталов, расположенных вдоль Суздальского шоссе, жители новостроек смогут быстрее и удобнее добраться до ближайшей станции метро «Проспект Просвещения».

Изменения в транспортном обслуживании коснулись и Гражданского проспекта. Обновленная трасса маршрута №21 позволила усилить троллейбусное движение по этой оживленной магистрали, дополнив уже работающие там троллейбусные маршруты №№6 и 31 и увеличив интенсивность троллейбусного движения в Калининском районе.

Обслуживать обновленный маршрут будут 13 современных «автономных» троллейбусов, плановый интервал движения в часы пик составит 13-14 минут. Протяженность новой трассы 22,5 км.

Продленный маршрут №21 пополнил крупнейшую в России маршрутную сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В петербургском Горэлектротрансе продолжается активное расширение маршрутной сети ТУАХ, и обновленный маршрут №21 стал уже четырнадцатым в этом списке.

Подвижной состав предприятия продолжает пополняться новой техникой. Программа развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» предусматривает в числе прочего закупку 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, из них 129 машин уже поступили в троллейбусные парки предприятия. Ежедневно на линии выходит без малого уже 200 единиц «автономных» троллейбусов.

Обновленная трасса маршрута троллейбуса №21: от к/ст «Светлановский проспект» по Светлановскому пр., Суздальскому пр., Гражданскому пр., пр. Непокоренных, пл. Мужества, Тихорецкому пр., Северному пр., пр. Художников, пр. Просвещения, ул. Хошимина, ул. Композиторов, Суздальскому пр., далее по Суздальскому шоссе до к/ст «Орлово-Денисовский проспект».