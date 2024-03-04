Выпускников техникума железнодорожного транспорта пригласили на работу в Горэлектротранс

28 и 29 февраля представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в собрании по распределению выпускников Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта. Это учебное заведение готовит специалистов по специальностям, всегда востребованным в отрасли городского электрического транспорта.

В собрании по распределению участвовали студенты, обучающиеся по специальностям «Электроснабжение», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» и «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

На встречу с будущими выпускниками востребованных в ГЭТ профессий пришли представители Службы пути, Энергохозяйства, Трамвайного парка №3 и Управления по персоналу. Транспортники рассказали молодым людям об условиях работы на предприятии, преимуществах для молодых сотрудников и программах по адаптации и развитию недавних студентов на новых рабочих местах.

По результатам распределения приглашение на работу в Горэлектротрансе получили 19 учащихся выпускного курса. Получив дипломы, они смогут сразу же прийти работать на гарантированные им рабочие места в парках и службах предприятия.