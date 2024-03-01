Выстрел из пушки Петропавловки прогремел в честь Энергохозяйства ГЭТ

Честь оповестить Санкт-Петербург о наступлении полудня выпала 1 марта труженикам Энергохозяйства Горэлектротранса. Одному из старейших и важнейших подразделений предприятия исполнилось сегодня 90 лет. Все эти годы его работники добросовестно и незаметно для других наполняют любимый город энергией и движением. И вот сегодня сотрудники службы сами в центре внимания: они поднялись на Нарышкин бастион, чтобы продолжить красивую традицию полуденного выстрела.

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Энергохозяйство ведёт своё официальное летосчисление с 1 марта 1934 года, когда была образована Энергетическая служба «Лентрамвая». Однако история службы началась намного раньше, ведь без системы энергоснабжения было бы невозможно открыть трамвайное движение в Санкт-Петербурге 29 сентября 1907 года. Таким образом, можно сказать, что Энергохозяйство ненамного моложе одной из самых старинных примет Петербурга: полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости впервые прогремел всего за 42 года до запуска в Северной столице электрического трамвая. Сегодня почётное право совершить этот выстрел было доверено начальнику Энергохозяйства Александру Щербаню.

«Конечно, такое в моей жизни впервые, - после торжественного залпа делится эмоциями Александр Щербань. - Впечатления незабываемые, а больше всего вдохновляет то, что выстрел из пушки - это традиция Санкт-Петербурга, которая отождествляется с традициями Энергохозяйства и всего нашего предприятия. И сегодня, 1 марта, эти традиции сошлись в полдень в стенах Петропавловской крепости - гордости всей нашей страны. А если вспомнить историю, то предметом нашей гордости являются работа и мужество, которое сотрудники нашего предприятия явили в тяжёлые годы блокады Ленинграда».

Добавим, что работники петербургского Горэлектротранса уже не раз поднимались на Нарышкин бастион, чтобы выстрелить из пушки. Впервые такая честь была оказана в 2014 году водителю троллейбуса Станиславу Маркову и вагоновожатой Ольге Второвой – победителям городских конкурсов профессионального мастерства. Годом позже сотрудники предприятия и специалисты ГЭТ со всей страны принимали участие в церемонии полуденного выстрела по случаю 25-летия Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. В 2016 и 2021 годах пушка ударила в честь петербургского троллейбуса, который отмечал 80 и 85 лет соответственно. А 29 сентября 2022 года полуденный выстрел оповестил о 115-летии петербургского трамвая. Сегодня в историю старинной городской традиции вошли работники Энергохозяйства.

Юбилейную программу продолжит 1 марта торжественный вечер в Троллейбусном парке № 1, где соберутся действующие работники Энергохозяйства, ветераны службы и почётные гости. Лучшие сотрудники будут отмечены различными ведомственными наградами.