Молодой и прогрессивный: 39 лет Троллейбусному парку №6

1 марта 1985 года из ворот нового троллейбусного парка в Приморском районе вышли в рейсы первые машины. Троллейбусный парк №6 был построен, чтобы обеспечить транспортное сообщение жителей стремительно растущих жилых кварталов на северо-западе Петербурга. Тогда выпуск на линию составлял всего две единицы подвижного состава. Сейчас же в распоряжении парка порядка 140 машин, в том числе троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые перевозят пассажиров в тех районах, где отсутствует контактная сеть.

Сегодня шестой троллейбусный – самый молодой и потому неизменно шагающий в ногу со временем парк. Четыре из восьми маршрутов, обслуживаемых парком, – линии, продленные за счет использования троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Впервые в городе новый вид транспорта начали эксплуатировать на маршрутах №№ 2 и 23. А в 2023 году сразу два маршрута парка были продлены за счет использования электробусов с динамической зарядкой. В ноябре в район новостроек на Плесецкой улице поехал продленный маршрут №50, а в декабре маршрут №9 продлили к намывным территориям Васильевского острова.

Троллейбусы, выходящие на работу из парка на Аэродромной улице, перевозят пассажиров в пяти районах Петербурга: Выборгском, Василеостровском, Петроградском, Приморском, Калининском. А общая протяженность маршрутной сети Троллейбусного парка №6 составляет более 100 км.

«Уважаемые коллеги, хочу сказать слова благодарности за ваш вклад в наше общее дело! Спасибо за сотрудничество, за все старания и труд. Ваш позитивный настрой дает силу даже в самые тяжелые хмурые будни. Удачи вам и высоких достижений во всех начинаниях! Больше свежих идей и личного роста каждому из вас!» – обратился к коллективу директор Троллейбусного парка №6 Олег Ипполитов.