90 лет на страже бесперебойного движения. Энергохозяйство отмечает юбилей

1 марта отмечен красным цветом в календаре сотрудников важнейшего подразделения Горэлектротранса. В этом году Энергохозяйство отмечает свой юбилей ­– 90 лет. Его история началась в первый день весны 1934 года. Именно тогда появилась энергетическая служба «Лентрамвая». Настоящие профессионалы с многолетним опытом трудятся круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу электрического транспорта.

Энергохозяйство не прекращало деятельность даже в самые сложные исторические периоды, в том числе во время Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что многие сотрудники ушли на фронт, оставшиеся специалисты поддерживали исправное состояние оборудования. Благодаря в том числе и их самоотверженному труду 8 марта 1942 года было восстановлено грузовое движение, а 15 апреля этого же года удалось пустить пассажирский трамвай.

В послевоенные годы все силы сотрудников Энергохозяйства были направлены на усовершенствование инфраструктуры и оборудования. В наши дни служба представляет собой сложную систему, в которую входят контактная и кабельная сети, тяговые подстанции, подразделения сигнализации, централизации и блокировки. «Мозгом» этого «организма» можно считать электродиспетчерский отдел, отвечающий за оперативное управление системой энергоснабжения городского электротранспорта.

В наши дни Энергохозяйство остаётся одним из передовых подразделений ГЭТ. Главные задачи, стоящие перед службой в юбилейном году, связаны с реализацией программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». В первую очередь это перекладка кабельных линий, монтаж контактной сети, замена оборудования на тяговых подстанциях, модернизация телемеханики. Энергохозяйство никогда прежде в своей истории не брало на себя такой объём работ.

Энергохозяйство сегодня – это 86 тяговых подстанций, свыше 1900 километров контактной сети, 1157 километров кабельной сети. Круглосуточную работу на благо города ведёт коллектив, насчитывающий 430 человек.