К 179-летию Фёдора Пироцкого, изобретателя электрического трамвая

Он изобрёл первый электрический трамвай, а через много лет стал героем стрит-арта. Портреты Фёдора Пироцкого раньше можно было заметить в Центральном районе Петербурга. Его нарисовали на уличном шкафу, чтобы напомнить петербуржцам о связи Дегтярного переулка с созданием российского трамвая. 1 марта исполняется 179 лет со дня рождения изобретателя, который дал старт современному рельсовому транспорту.

1845 год. Именно тогда родился Фёдор Пироцкий. Он появился на свет в семье небогатого помещика. В Петербург изобретатель приехал в юношеском возрасте. Сначала учился в Михайловском артиллерийском училище, а потом окончил Артиллерийскую академию. Так он попал на службу в Главное артиллерийское управление.

1876 год. Несколько лет Пироцкий по долгу службы изучал применение электричества в военном деле. В свободное время он сам увлекался передачей электроэнергии на расстоянии и ставил различные опыты. Сначала удавалось получить ток в 32 метрах от генератора. Потом 50. А затем и вовсе 215 метров.

И, наконец, летом 1876 года Пироцкий заставил двигатель работать на расстоянии в километр от источника питания. Испытания прошли на заброшенной железной дороге, ведущей от Сестрорецка к пристани. Речь шла о долгожданной замене конки на электротранспорт.

1880 год. Разработку Пироцкого продемонстрировали в Соляном городке, где проходила первая электротехническая выставка. Опыт оценили братья Сименс, которые потом применили это изобретение на небольшой линии, связавшей Берлин с его пригородом Лихтерфельдом.

Осенью того же года в газетах появилось сообщение о первой удавшейся поездке трамвая. Вагон сдвинулся с места на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка. Транспорт перевез 40 пассажиров со скоростью 36 километров в час. Опыты шли в течение четырёх сентябрьских дней.

Статья в газете «Русский инвалид», № 204 от 16 сентября 1880 г.

Первым в мире электрическим трамваем стала конка под номером 114. Копия такого вагона до сих пор напоминает об историческом событии посетителям Музея городского электрического транспорта.

1907 год. Только спустя 27 лет по Петербургу впервые начал курсировать трамвай, созданный благодаря разработке Пироцкого. Столько времени город не мог получить права на переустройство конно-железных дорог. Сам изобретатель так и не дождался этого торжественного момента. Он умер в 1898 году.

2024 год. В городе ездят «умные» трамваи с интерактивными экранами, USB-разъемами, бесконтактной оплатой и многими другими новшествами. Пассажиры сами открывают двери нажатием кнопки, в вагонах есть пол с подсветкой и подогревом. Интересно, мог ли Фёдор Пироцкий представить, насколько далеко шагнёт технический прогресс? Но именно он начал историю российского трамвая, без которого теперь сложно представить свою жизнь.