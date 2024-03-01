Возвращение в цветах: памятная дата в истории трамвайного маршрута № 3

1 марта 2013 года в Петербург вернулся старейший исторический трамвайный маршрут № 3. История линии, соединившей Финляндский вокзал, Троицкий мост, вид на крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость, Марсово поле и Михайловский замок, а также Невский проспект и Садовую улицу стала примером успешного восстановления трамвайного движения в городе. Сегодня любимый маршрут горожан и многих работников ГЭТ отмечает 11 лет с момента возвращения на петербургские рельсы.

Трамвайный маршрут № 3 по праву считается одним из самых старейших и живописных маршрутов Петербурга. Он появился в далеком 1907 году, спустя месяц после запуска первого электрического трамвая. У маршрута сложная и интересная судьба. Несмотря на богатую историю и солидный возраст – в этом году ему исполняется 116 лет - у него неоднократно меняли и даже закрывали трассу, пока в 2003 году не закрыли совсем. На центральные улицы города «тройка» вновь вышла 10 лет спустя, 1 марта 2013 года.

«Это был знаменательный день для трамвайного парка и всего города, - вспоминает водитель Трамвайного парка № 5 Владимир Рыбкин. - Мы хотели сделать из этого события настоящий праздник, ведь нечасто возобновляют исторические маршруты, и в ночь накануне начала движения украсили вагоны мимозами. Весна же! Потом весь день в вагонах стоял плотный сладкий аромат этих цветов. Водителям, конечно, из-за этого было не очень комфортно работать, но зато у всех было ощущение настоящего торжества».

В настоящее время знаменитый маршрут обслуживает Трамвайный парк № 3. В соответствии с программой развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» его планируется полностью укомплектовать трамваями в ретростиле «Достоевский» и «Довлатов», предназначенными для работы в историческом центре Санкт-Петербурга. Эти вагоны с ультрасовременной начинкой, внешний облик которых отсылает к трамвайной моде 50-х годов, в том числе будут обслуживать легендарный маршрут № 3.

«Мы до сих пор ежедневно испытываем гордость от того, что один из самых красивых видовых маршрутов Северной столицы выходит из нашего депо и, окончив свою ежедневную службу, возвращается обратно. Мы гордимся, что нам удаётся сохранять трамвайное движение в центре города, несмотря на периодически возникающие сложности. Это дорогого стоит!» - поделился директор Трамвайного парка № 3 Артём Михайлов.

Ежедневно знаменитая «тройка» перевозит до пяти тысяч пассажиров, в том числе и туристов, для которых трамвай становится настоящим гидом по достопримечательностям города. Мимо трамвайного окна проплывают красоты Северной столицы, погружая гостей и жителей Петербурга в непередаваемую атмосферу города на Неве. Ежегодно через исторический центр города трамвай перевозит от полутора до двух миллионов человек!