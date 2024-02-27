Студентам Санкт-Петербургского технического колледжа рассказали о преимуществах работы в ГЭТ

Фото Светланы Пашковской

Сотрудники Горэлектротранса провели встречу со студентами Санкт-Петербургского технического колледжа. Начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова и начальник сектора по развитию и обучению персонала Светлана Пашковская рассказали учащимся о деятельности предприятия и преимуществах работы в ГЭТ.

На встрече присутствовали студенты 3 курса специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», которая входит в укрупнённую группу «Технологии транспортных процессов».

Учащихся колледжа пригласили на производственную практику по профессии «слесарь по ремонту подвижного состава». Ребятам рассказали о возможности поработать в студенческом отряде в летний трудовой семестр. Кроме этого, студенты узнали о перспективах, которые Горэлектротранс предлагает выпускникам учебных заведений.

Учащиеся технического колледжа проявили заинтересованность в трудоустройстве в ГЭТ. Сотрудницы Горэлектротранса ответили на вопросы будущих специалистов. В завершение встречи студентов пригласили на экскурсии в Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта, а также в троллейбусные и трамвайные парки.