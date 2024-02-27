В Петербурге будет работать тысячный трамвай, собранный на Невском заводе электрического транспорта

На Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого торжественно презентовали выпуск тысячного трамвая производства «ПК Транспортные системы». Юбилейный вагон произведён для Санкт-Петербурга в рамках контракта с СПб ГУП «Горэлектротранс». Обновление подвижного состава идет в рамках комплексной программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». Так, в 2022-2023 годах заключено 11 контрактов с разными производителями на поставку новых трамваев и троллейбусов, часть из них - на поставку трамваев моделей «Витязь-М», «Богатырь-М», «Невский», «Львёнок».

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В настоящий момент СПб ГУП «Горэлектротранс» эксплуатирует 218 трамваев и 87 троллейбусов данного производителя разных лет поставки. В ближайшее время на предприятие поступит трамвай-юбиляр: тысячный экземпляр продукции завода, которым стал трамвай «Богатырь-М».

Презентация юбилейного вагона состоялась на заводе НЗЭТ с участием вице-губернатора Кирилла Полякова, председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.

Денис Минкин отметил, что выпуск тысячного трамвая напоминает ему одну из мелькающих остановок на скоростном маршруте, а значит, дальше обязательно будут такие остановки, как двухтысячный и трёхтысячный трамваи:

«Сегодня ПК ТС говорит о тысяче трамваев, выпущенных за 10 лет, - рассказал Денис Минкин, - так вот, сравнивая с другими заводами, коллеги действительно очень много делают. И в Петербурге уже ходят более 200 трамваев производства ПК ТС. Всего же в наших трамвайных парках новых вагонов уже более половины из всех выпускаемых на линии. Поэтому процесс обновления заметен, и он не останавливается. Более того, петербургские трамваи на порядок лучше по оснащению, чем в других городах. Отличие в наличии комплекса активной безопасности, который мы устанавливаем на всех новых вагонах начиная с 2022 года: это по сути система автопилотирования, которая отслеживает препятствия на пути, скоростной режим, помнит весь маршрут и не может пропустить остановку. Также у нас есть система подогрева пола – дань нашему климату: у нас зимой не бывает наледи в трамваях. И многое другое».

Среди почётных гостей на церемонию также приехали представители Министерства транспорта РФ, руководители предприятий городского электрического транспорта из Москвы, Улан-Удэ, Ижевска, Самары, Омска, Череповца, Екатеринбурга, Волгограда, Саратова, Красноярска.

В их присутствии генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин вручил директору Горэлектротранса Денису Минкину сертификат на передачу тысячного трамвая в петербургский Горэлектротранс.

Всего согласно контрактам 2022-2023 года Горэлектротранс получит 250 вагонов ПК ТС.