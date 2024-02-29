«Петербургские магистрали»: вышел в свет февральский номер газеты

Февраль в Горэлектротрансе – месяц памятных дат в истории предприятия. Свои дни рождения отмечают Трамвайный парк № 1, Аварийно-восстановительная служба ГЭТ «Носорог», библиотека предприятия. Ещё одна историческая дата – образование Энергохозяйства – приходится на 1 марта, самый стык зимы и весны. Поэтому в качестве подарка к юбилею корпоративная газета посвятила серию специальных материалов одному из ключевых и старейших подразделений ГЭТ. Также поднимаем в газете важную тему безопасности дорожного движения и повышения доступности электротранспорта в Год содействия людям с ограниченными возможностями, который объявлен в Горэлектротрансе.

Энергохозяйству Горэлектротранса исполняется 90 лет. Начальник службы Александр Щербань рассказывает в интервью о главных задачах, стоящих перед подразделением в юбилейный год и размышляет об организме, образуемом разветвлённой энергосистемой ГЭТ. Ещё один представитель Энергохозяйства, электромонтёр контактной сети Сергей Царёв открывает в газете новую рубрику «Мой офис – Санкт-Петербург».

Служба безопасности движения Горэлектротранса анализирует аварийность на предприятии за предыдущий год. Анализ показал, что в 2023 году одной из наиболее острых проблем стало несоблюдение водителями ГЭТ бокового интервала. Также показательна статистика по сходам: при работе на линии с пассажирами за отчётный период не зафиксировано ни одного случая схода «умных» трамваев с элементами искусственного интеллекта.

Тему безопасности дорожного движения продолжает в рубрике «ГЭТ-совет» водитель-инструктор Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка. Одним из важнейших факторов безопасной работы на линии является стрессоустойчивость. Александр Грачёв, имеющий 12-летний стаж вождения троллейбуса, делится своими секретами сохранения спокойствия за рулём.

2024 год объявлен в Горэлектротрансе Годом содействия людям с ограниченными возможностями. В феврале представители предприятия приняли участие в заседании рабочей группы Комитета по транспорту по вопросам повышения доступности для инвалидов транспорта и объектов транспортной инфраструктуры. В качестве одного из инструментов в ГЭТ предлагают рассмотреть возможность проектирования повышенных посадочных площадок при ремонте трамвайных путей.

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