Горэлектротранс поделился опытом формирования доступной среды на транспорте

Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в круглом столе, организованном при участии благотворительного фонда народной артистки РФ Дианы Гурцкой «По зову сердца» и Межрегиональной общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров». Участие в мероприятии, посвящённом доступности городской среды для маломобильных граждан, приняли представители различных организаций образования и культуры, общественники. Доступность транспорта для всех категорий пассажиров является для Горэлектротранса одним из приоритетных направлений в работе, а 2024 год объявлен на предприятии Годом содействия людям с ограниченными возможностями.

«Человек с инвалидностью – полноправный член общества». Этим тезисом Диана Гурцкая задала направление дискуссии в рамках круглого стола. Народная артистка РФ подчеркнула, в настоящее время государство создает всё больше условий для полноценной интеграции маломобильных граждан.

Заместитель директора по организации перевозок и управлению на транспорте Горэлектротранса Евгений Власов сообщил, что в Петербурге 100 % трамваев и троллейбусов оборудованы системой «Говорящий город» и речевыми автоинформаторами, оповещающими о названии остановки и о прибытии к ней. Весь подвижной состав оснащён бегущей строкой для информирования пассажиров о следовании по маршруту и дополнительной информации.

В рамках системы «Говорящий город» незрячие и слабовидящие пассажиры пользуются абонентским устройством, а также приложением под названием «Ориентир». С их помощью петербуржцы с особенностями здоровья могут узнать номер прибывающего трамвая или троллейбуса, направление движения, наличие в транспорте низкого пола. А водителю автоматически поступает сигнал, что на остановке его ждёт маломобильный пассажир.

Для облегчения заезда колясок подвижной состав предприятия оборудован аппарелями. Также улучшению доступности электрического транспорта способствуют повышенные посадочные площадки так называемого «островного» типа. Первая такая площадка появилась на трамвайной остановке «Детская музыкальная школа» на Московском проспекте. В настоящее время в Горэлектротрансе обсуждается перспектива обустройства «островных» площадок по другим адресам.

По состоянию на февраль на предприятии эксплуатируются 793 трамвая и 852 троллейбуса. 60% трамвайных вагонов являются низкопольными, 100% троллейбусов имеют низкий пол.

В рамках круглого стола специалисты разных сфер также обсудили доступность учреждений культуры для маломобильных граждан. Вместе с представителями общественных организаций специалисты выслушали и рассмотрели предложения по развитию комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.