Сварщики Горэлектротранса демонстрировали своё мастерство на конкурсе «Лучший по профессии»

В конкурсе Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленобласти «Лучший по профессии» участвовали Владимир Иванов из Аварийно-восстановительной службы «Носорог» и Николай Ющенко из Трамвайного парка № 8. Это было личной инициативой, о которой работники сообщили в Первичную профсоюзную организацию СПб ГУП «Горэлектротранс». Владимир Иванов, участвуя в конкурсе уже второй раз, вошёл в пятерку лучших слесарей среди 16 сильнейших специалистов из разных городов.

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«С 2006 года я работаю сварщиком. Вообще, считаю, что сварщиками не становятся, а рождаются. Я всегда хотел работать с железом. В конкурсе решил участвовать сам. Это уже азарт и воля к победе. С теоретическими вопросами быстро справился. Перед практической частью, конечно, было волнительно, но я постарался сделать всё, что в моих силах», - делится впечатлениями Владимир Иванов, занявший по итогам конкурса 4 место.

За звание лучшего сварщика боролись 16 человек. Вместе с петербуржцами это были также специалисты из Ленобласти, Великого Новгорода и Мурманска.

Жюри оценивало теоретические знания и выполнение практического задания. Конкурсантам нужно было соединить детали в конструкцию в трех плоскостях.

«После соревнований эмоции положительные. Но не рассчитывал, что толщина металла будет 10 миллиметров. Это безусловно усложнило задачу. Тем не менее, сделал все, что мог. Профессию свою люблю, вот и решил в конкурсе участвовать. С детства мечтал, что буду с металлом работать. И не пожалел», - рассказал Николай Ющенко после завершения практической части.

При определении победителей учитывались не только умения, но и соблюдение охраны труда – за отсутствие перчаток и масок специалистам снижали баллы. По словам профессионалов, которые уже не первый год участвуют в конкурсе, в этом году задания стали сложнее.