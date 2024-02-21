С 23 по 31 марта ДОЛ «Зарница» проведет весеннюю фиджитал-смену будущего

В весенние каникулы ведомственный детский лагерь Горэлектротранса «Зарница» станет тренировочно-развлекательной площадкой и базой для формирования культурных кодов и новых креативных личностей. Участникам смены «Время фиджитал, или Весна перемен» представится возможность почувствовать себя в будущем, участвуя в фиджитал-активностях. Ребята смогут проверить атлетические навыки в двух до сих пор никак не связанных спортивных измерениях – компьютерном и классическом.

Стремлением в будущее будет наполнена атмосфера весенней смены во всесезонном ДОЛ «Зарница». В этот раз для ребят подготовили программу, главной темой которой станет стремительно входящее в нашу жизнь понятие «фиджитал». Что же это такое? Слово «фиджитал» образовано от двух слов: physical – «физический» и digital – «цифровой». Зарничкам предложат совместить физические и цифровые активности, попутно приобретая новый опыт и совершенствуя как классические спортивные, так и компьютерные умения.

Прокачать индивидуальные и социальные навыки можно будет не только с помощью коллективного спорта, но и игр. И помогут ребятам в этом герои классических литературных произведений, на основе которых строится игровой сюжет смены. Любимые с детства персонажи сказок Александра Сергеевича Пушкина – князь Гвидон, Руслан, Людмила и Черномор, поп и Балда, Золотой петушок и многие другие – дадут возможность участникам смены сформировать историческое мышление, художественный вкус и уважение к историческому прошлому нашей страны.

Не забудут во время весенней смены и про профоринтацию. В гости к зарничкам с традиционными мастер-классами приедут сотрудники Энергохозяйства и Аварийно-восстановительной службы «Носорог», а сами ребята отправятся в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, чтобы погрузиться в увлекательную историю развития трамваев и троллейбусов.

В рамках смены Пресс-служба Горэлектротранса проведет для детей мастер-классы по журналистике в игровом формате. Ребята познакомятся с публицистическими жанрами и их особенностями. По итогам занятий зарничники подготовят материалы для своей постоянной рубрики «Зарница-озорница» в газете «Петербургские магистрали».