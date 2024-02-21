Александр Беглов вручил государственные награды работникам Горэлектротранса

20 февраля из рук губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова двое сотрудников СПб ГУП «Горэлектротранс» получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетных наград удостоились директор по реализации инфраструктурных проектов Валерий Молодец и директор Автобазы Сергей Базыкин. Специалисты петербургского Горэлектротранса были отмечены за активную помощь и оперативную работу при восстановлении города Мариуполя.

Валерий Молодец и Сергей Базыкин получили награды за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач и поручений.

«Мы хотим выразить благодарность руководству города в лице Александра Дмитриевича Беглова, руководству СПб ГУП «Горэлектротранс» в лице Дениса Юрьевича Минкина за столь высокую оценку нашего скромного труда», - сказал Валерий Молодец. К словам благодарности присоединился и Сергей Базыкин.

При непосредственном участии работников ГЭТ было оперативно обеспечено функционирование многопрофильной базы для помощи в восстановлении города.