От закона Ома до трудоустройства в Горэлектротранс

Повторили законы физики и механики, а также обсудили дальнейшее сотрудничество. Так можно описать встречу директора Горэлектротранса Дениса Минкина со студентами 4 курса Академии транспортных технологий. 19 будущих электриков проходили практику в трамвайных парках №№ 1, 3, 5, 7, 8 и троллейбусных парках №№ 1, 2, 3, 6. Новые навыки ребята осваивали три месяца и 15 февраля завершили практику в ГЭТ.

«Цель нашей встречи, в том числе моя личная цель, чтобы вы у нас работали. Отзывы о вас я получил. Знаю, как проходила практика. Отзывы хорошие», - начал знакомство с практикантами директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

В ходе беседы он рассказал студентам-электрикам о плюсах работы в старейшем транспортном предприятии нашего города.

«У Горэлектротранса есть несколько плюсов. Например, стабильность. Мы существуем 117 лет. Есть у нас гарантии, то есть если мы пообещали конкретную заработную плату, то вы будете получать ее вовремя, без задержек. Другой вопрос – в будущем образовании. По моему мнению, вам есть смысл продолжить обучение в вузах», - отметил Денис Минкин.

Встреча проходила в формате диалога. Студенты Академии задали Денису Минкину несколько вопросов: о работе на предприятии, о перспективах развития транспорта, о реконструкции трамвайных и троллейбусных парков.

Директор Горэлектротранса рассказал будущим специалистам об особенностях конструкции новых трамваев, которые совсем недавно появились в центре Петербурга на маршруте №6. Вагоны «Достоевский» и «Довлатов» - отдельная гордость специалистов предприятия, участвовавших в разработке трамвайных новинок. Их создали специально под путевое хозяйство исторического Трамвайного парка №3, чтобы полностью укомплектовать парк современными вагонами. До этого на рынке не существовало низкопольных вагонов, способных маневрировать в условиях малых радиусов криволинейных участков пути, характерных для трампарка на Петроградке.

В ходе разговора директор Горэлектротранса проверил базовые знания будущих специалистов: он попросил их рассказать закон Ома и второй закон Ньютона, которые пригодятся при работе. Отличники Академии, немного подумав, успешно справились.

Также на встрече студенты узнали о ходе реализации комплексной программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» в 2023 году и о планах по созданию прототипа полностью беспилотного трамвая к 2026 году.