Инфраструктура ГЭТ: главное за 2023 год

В 2023 году в СПб ГУП «Горэлектротранс» продолжилась реализация программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». Уже завершился первый этап реконструкции Трамвайного парка №7, с которого стартовала модернизация всех трамвайных и троллейбусных парков. Началось проектирование трамвайного парка в Шушарах и парка для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, а также Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Принципиально новыми темпами идёт ремонт путей и обновляется энергохозяйство. Заработало 4 новых маршрута троллейбусов с увеличенным автономным ходом, таким образом в Петербурге уже 13 линий ТУАХ – это крупнейшая подобная маршрутная сеть в стране.

Реконструкция парков Горэлектротранса началась с Трамвайного парка №7 в ноябре 2022 года, в октябре 2023 года завершился первый этап работ, полностью завершить работы строители планируют до конца этого года. К настоящему моменту отремонтирован цех ремонта подвижного состава, обновлено рельсовое хозяйство и станочное оборудование. В планах после реконструкции перевести парк на систему авторасстановки, когда все маневры на территории парка будут осуществляться без участия водителя-перегонщика.

В 2023 году завершено проектирование Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка и второй площадки Троллейбусного парка №1, а также здания диспетчерской на Сызранской ул, 15, лит. И. Ведется работа над проектом по реконструкции Трамвайного парка №5 (сейчас проект проходит госэкспертизу). Началось проектирование нового парка для троллейбусов с увеличенным автономным ходом на Среднем проспекте В.О. и нового трамвайного парка в Шушарах. Запущен проект по реконструкции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, предполагающий создание многопрофильного культурного пространства по изучению истории электрического транспорта с детской трамвайной дорогой.

За прошедший год отремонтировано более 27 км одиночного трамвайного пути. Завершены работы на Заневском и Старо-Петергофском проспектах, Бухарестской, Политехнической, Боткинской, Садовой, Кронштадтской улицах, улицах Комсомола, Руставели и Дыбенко. Современные технологии ремонта позволяют снижать риски дорожных происшествий с участием электрического транспорта, повышая безопасность и комфорт пассажиров. Снижается уровень шума и вибрации при проезде трамваев и увеличивается скорость их движения.

Проведена замена 28 км подвесной системы контактной сети по 16 адресам, а также обновлено 17 км контактного провода контактной сети. Реконструирована кабельная сеть 5 тяговых подстанций общей протяженностью 24 км и заменены 19 силовых трансформаторов тяговых подстанций. Все эти работы нацелены на обеспечение бесперебойной и стабильной подачи питания современным моделям электрического транспорта.

Маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом, крупнейшая в России, пополнилась 4 новыми линиями и расширилась до 13 линий ТУАХ. В июне возобновил работу маршрут №42, продлённый до Московского вокзала. Впервые троллейбусная трасса прошла по выделенной трамвайно-автобусной полосе на Лиговском проспекте. В октябре начал работу возобновленный маршрут №12, ТУАХи впервые поехали по Благовещенскому мосту и Театральной площади. В ноябре в Приморском районе заработал продленный в район новостроек на Плесецкой улице маршрут №50, а в преддверии нового года к намывным территориям Васильевского острова продлили маршрут №9.

Напомним, что комплексная программа развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» рассчитана до 2028 года. Она предусматривает одновременное обновление подвижного состава и инфраструктуры предприятия: реконструкцию всех трамвайных и троллейбусный парков, путевого хозяйства и энергосистемы предприятия, а также организацию 15 скоростных трамвайных маршрутов.

Обновление подвижного состава предприятия:

В 2022-2023 годах заключено 11 контрактов на поставку новых трамваев и троллейбусов: 5 троллейбусных и 6 трамвайных (один из них – Комитета по транспорту). Суммарно эти контракты предусматривают поставку 340 трамваев и 395 троллейбусов, в их числе 23 троллейбуса-гармошки особо большой вместимости и 127 ТУАХ.

В 2022 году в рамках этих контрактов в Горэлектротранс поступило 55 трамваев и 121 троллейбус.

В 2023 году полностью и досрочно исполнен контракт на поставку 14 трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода. Всего же за прошедший год в город поступили 110 трамваев и 175 троллейбусов, включая 67 ТУАХ.

Вне зависимости от моделей и производителей все трамваи оснащаются комплексом активной безопасности, в основе которого лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

Такая же система установлена на вагонах «Довлатов» и «Достоевский», ставших главной трамвайной премьерой 2023 года. Трамваи представляют собой новую и единственную на рынке низкопольную модель для малых радиусов поворота в условиях исторического путевого хозяйства трамвайного парка на Петроградской стороне. Изюминкой трамваев для центра Петербурга является их облик – по мотивам ретростиля и туристический функционал – вагоны укомплектованы прозрачным информационным экраном «Белые ночи». Новые «литературные» вагоны уже можно встретить на маршруте №6. Всего же в город поступит 76 двухсекционных «Довлатовых» и трехсекционных «Достоевских», которыми полностью укомплектуют Трамвайный парк №3.

Также по теме: