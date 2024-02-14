Пассажиры трамвая №3 присоединились к Всемирному дню книгодарения

Сегодня в трамвае №3 дарили книги. Культурную акцию провели в Горэлектротрансе «Петербургский дневник» и Цирк Чинизелли. Пассажиры получили в подарок раскраску «Алфавит электротранспорта» от ГЭТ, а также книгу «Вокруг манежа», юбилейное издание к 145-летию Цирка Чинизелли. За зрелищную часть акции в трамвае отвечал иллюзианист Цирка, который во время литературного рейса демонстрировал пассажирам чудеса ловкости рук.

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Трамвай, брендированный оклейкой «Петербургского дневника», вышел на маршрут №3 с важной миссией: не только быстро и комфортно довезти пассажиров до места назначения, но и напомнить о Всемирном дне книгодарения. Каждого зашедшего в трамвай ждал подарок от Горэлектротранса и «Петербургского дневника»: раскраска «Алфавит электротранспорта», подготовленная студентами Медиакома в питерской Вышке при содействии Пресс-службы ГЭТ, и книга «Вокруг манежа», выпущенная к юбилею Цирка Чинизелли «Петербургским дневником».

Праздничного настроения во время необычного рейса добавил иллюзионист Цирка Чинизелли Владимир Терещенко: он не только сам показывал фокусы с картами, шариками, кольцами и веревками, но и вовлекал в действо пассажиров. Выходя из трамвая на своей остановке, люди с улыбкой благодарили организаторов акции за хорошее настроение и подарочные издания, скрасившие будничную поездку.

Напомним, что профориентационная раскраска "Алфавит электротранспорта" рассказывает маленьким любителям трамваев и троллейбусов о самых ярких фактах, связанных с транспортом. Открывает раскраску «Аквариум» - трамвай модели ЛМ-68, а закрывает троллейбус ЯТБ-1, с которого начиналось троллейбусное движение в Ленинграде в 1936 году. Также на страницах можно встретить и другие известные экспонаты коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ и познакомиться с важными вехами истории развития электрического транспорта.