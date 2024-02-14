Горэлектротранс обсудил вопросы создания комфортной среды для маломобильных пассажиров

Представители Горэлектротранса приняли участие в заседании рабочей группы по вопросам повышения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга. Заседание провёл заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков с участием представителей органов исполнительной власти и организаций инвалидов. Доступность транспорта для особых категорий пассажиров является для Горэлектротранса одним из приоритетных направлений в работе, а 2024 год объявлен на предприятии Годом содействия людям с ограниченными возможностями.

Заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов сообщил на заседании рабочей группы о работе, ведущейся в ГЭТ по созданию комфортной среды на транспорте. Подвижной состав предприятия насчитывает в настоящее время 790 трамвайных вагонов и 854 троллейбуса. 466 трамваев являются низкопольными (из них 285 единиц со 100 % низким уровнем пола), что составляет 59 % от общего количества вагонов. В инвентарном парке троллейбусов лишь одна машина имеет высокий пол.

100 % трамваев и троллейбусов оборудованы системой «Говорящий город» и речевыми автоинформаторами, оповещающими о названии остановки и о прибытии к ней, салоны всех транспортных средств оснащены табло с бегущей строкой.

Также Евгений Власов выступил с докладом на тему создания повышенных посадочных площадок на трамвайных маршрутах города, имеющих обособленное полотно. В настоящее время в Петербурге из 453 км трамвайных путей почти 50 % являются обособленными. На них оборудованы 214 единиц повышенных посадочных площадок, однако из них только 172 единицы - с высотой 300 мм. Остальные площадки имеют высоту от 100 до 250 мм, что делает посадку в трамвай маломобильных пассажиров затруднительной.

«В 2021-2023 годах было выполнено более 56 км ремонта трамвайных путей, все они были выполнены в титуле текущего ремонта автодороги, без создания проекта. В результате иногда складывается ситуация, когда на одной стороне дороги на трамвайной остановке обустроена повышенная площадка, а на другой стороне повышенной площадки нет. Чтобы этого не происходило, необходимо при ремонте трамвайных путей предусматривать проектирование повышенных посадочных площадок – там, где их строительство необходимо», - отметил Евгений Власов.

Также Евгений Власов продемонстрировал участникам совещания устройство для открывания аппарели в подвижном составе, изготовленное в Горэлектротрансе по образцу приспособления, которое активист-колясочник Юрий Кузнецов смастерил для себя из обычной ложки. В отличие от тех, что применялись на предприятии ранее, оно более компактное и удобное в использовании водителями на линии. Новое устройство, изготовленное уже «заводским» способом, будет внедряться в ГЭТ. От других подобных устройств его отличает более эстетичный внешний вид, лёгкость и миниатюрность.



Устройство, изготовленное в ГЭТ

по образцу Юрия Кузнецова