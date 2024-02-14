Изменение схемы движения на Московском проспекте с 17 февраля

Трамваи №№ 29, 43 // Троллейбусы №№ 24, 26

В связи с работами на сетях коммуникаций в районе Московского проспекта у дома №135 с 05:00 17 февраля до 05:00 1 июня меняется схема организации трамвайного и троллейбусного движения.

Трамваи следуют:

№ 29: от к/ст «Мясокомбинат» по ул. Ленсовета, Авиационной ул., Московскому пр. до к/ст «Станция метро «Электросила»;

№ 43: движение закрыто.

Транспортная связь между «Купчино» и «Московскими воротами» обеспечена метрополитеном. Также для удобства пассажиров продлена трасса автобуса №159 до остановки «Ст.метро «Московские ворота».

Троллейбусы следуют:

№ 24: от к/ст «Звездная» по Звездной ул., пр. Космонавтов, Бассейной ул., пр. Юрия Гагарина, Кузнецовской ул., Московскому пр. (обратно: по ул. Решетникова, Сызранской ул., пр. Юрия Гагарина) до к/ст «Станция метро «Электросила»;

№ 26: от к/ст «Ж.-д. станция Сортировочная» по Маневровому проезду, пр. Славы, ул. Типанова, пр. Космонавтов, Бассейной ул., пр. Юрия Гагарина, Кузнецовской ул., Московскому пр. (обратно: по ул. Решетникова, Сызранской ул., пр. Юрия Гагарина) до к/ст «Станция метро «Электросила».

Троллейбусные маршруты, которые сохранят свои трассы за счет использования троллейбусов с увеличенным автономным ходом:

№№ 15, 17, 44: продолжат работать без изменений трасс благодаря возможности объезда места проведения работ на автономном ходу.

№15: ул. Решетникова - Московский пр. - Загородный пр. - Владимирский пр. - Литейный пр. - (обратно: Потёмкинская ул. - ул. Чайковского - Литейный пр.) - Кирочная ул. - Суворовский пр. - ул. Пролетарской Диктатуры - ул. Бонч-Бруевича - Тульская ул. (обратно: Суворовский пр.).

№17: Казанская пл. - Казанская ул. - Гороховая ул. (обратно: Гороховая ул. - Адмиралтейский пр. - Невский пр.- Казанская ул. - Казанская пл.) - Загородный пр. - Московский пр. - Благодатная ул. - Новоизмайловский пр. - Краснопутиловская ул. - Варшавская ул. - ул. Галстяна - ул. Костюшко.

№44: Авангардная ул. – пр. Ветеранов – ст. м. «Проспект Ветеранов» - Ленинский пр. – ст. м. «Ленинский проспект» - Новоизмайловский пр. – Московский пр. – ст. м. «Электросила» - ст. м. «Московские ворота» - пл. Московские ворота.