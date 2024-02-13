Молодёжь ГЭТ съездила в Москву в Курчатовский институт и на выставку «Россия»

Фото: Марина Треус

Члены Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» с коллегами из Пассажиравтотранса и Петербургского метрополитена побывали на экскурсии в НИЦ «Курчатовский институт» и посетили выставку «Россия» на ВДНХ. Поездка в Москву, организованная по инициативе директора ГЭТ Дениса Минкина, стала приятным бонусом к первой Интеллектуальной игре Молодёжных советов транспортной отрасли Санкт-Петербурга, которую провёл в декабре 2023 года знаменитый игрок «Что? Где? Когда?» магистр Алексей Блинов.

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» членам «молодёжек» продемонстрировали передовые разработки и достижения в области российской науки. В частности, ребятам рассказали о токамаке Т-15МД - установке по изучению плазмы. В декабре 2023 года его показатели стали рекордом для российских токамаков по длительности импульса.

Также молодёжи рассказали и о других проектах, которыми занимается институт.

«Проект "Арктика" направлен на развитие условий жизни в низких температурах, чтобы в арктической среде можно было бы жить и работать не только вахтовым методом, но и на постоянной основе, - поделился начальник ПТО Троллейбусного парка № 2 Дмитрий Здрелюк. – Также учёные-курчатовцы исследуют и расшифровывают ДНК и геномы, что помогает в лечении болезней, в селекции и агрономии. Нам продемонстрировали специализированный источник синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов" класса "мегасайенс", внесённый в федеральный реестр уникальных научных установок».

Также молодые транспортники из Петербурга побывали на Международной выставке-форуме «Россия», где представлены стенды 89 российских регионов.

«Очень живописно и красочно, интерактивно и познавательно! Мы пообщались с нашими соотечественниками из других регионов, увидели, как обширна, богата и многочисленна Россия. В целом же поездка позволила нам окунуться в мир науки, убедиться, что в этом вопросе мы не уступаем западным коллегам, а скорее превосходим их. Мы остались под огромным впечатлением от увиденного, и полны решимости развивать науку на нашем предприятии. Хотелось бы поблагодарить за организацию поездки директора Горэлектротранса Дениса Юрьевича Минкина, который и сам является учёным», - подытожил Дмитрий Здрелюк.