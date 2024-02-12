Трамваи по маршруту №55 поехали быстрее

В Горэлектротрансе анализируют результаты работы по организации скоростных трамвайных маршрутов в рамках программы развития СПб ГУП «Горэлектротранс» «Сохраняя историю, движемся в будущее». В рамках этой программы предполагается организация 15 магистральных маршрутов, среди которых трамвайный маршрут №55. По итогам реализованных мер время движения трамваев по 55-му маршруту сократилось на 6 минут при увеличении скорости на 1,1 км/ч.

Комплекс мер по организации условий приоритетного движения наземного транспорта включает в себя разделение транспортных и пешеходных потоков, модернизацию светофорных объектов и остановочных пунктов, обособление трамвайных путей, а также установку камер фиксации выезда на выделенные пути там, где невозможно их физическое обособление. Кроме того, важной частью работ является ремонт трамвайных путей с применением современных технологий, которые позволяют не только снижать риски дорожных происшествий с участием электротранспорта, но и увеличивать скорость движения трамваев, также снижать уровень шума и вибрации при их прохождении.

Одним из первых трамвайным маршрутов, с которого началась реализация программы, стал маршрут №55: от улицы Шаврова до Придорожной аллеи. В августе 2023 года по трассе его следования, на пересечении Политехнической улицы с улицей Гидротехников, заработала камера фиксации нарушений на выделенных трамвайных путях. Наряду с этим, в дополнение к модернизированным в 2023 году светофорам, в 2024 году совместно с городскими службами запланирована модернизация еще нескольких светофорных объектов и создание новых.

Продолжается поэтапный ремонт трамвайных путей по трассе маршрута №55. Уже завершены работы на Политехнической улице и проспекте Энгельса от улицы Шостаковича до Придорожной аллеи и от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. В настоящее время ремонт путей идет на участке проспекта Энгельса от проспекта Просвещения до улицы Шостаковича. На маршрут, в том числе, выходят новые трехсекционные вагоны «Невский».

Благодаря этим мерам скорость передвижения по трамвайному маршруту №55 увеличилась с 13,6 до 14,7 км/ч, а время их движения по маршруту сократилось на 6 минут.

В планах Горэлектротранса совместно с городскими службами в ближайшей перспективе организовать еще 8 скоростных трамвайных маршрутов: №№ 6, 18, 27, 36, 47, 52, 60, 100. В дальнейшем этот список дополнят маршруты трамваев №№ 7, 9, 23, 25, 49 и 58.

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