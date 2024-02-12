Поздравление Дениса Минкина к 115-летию Трамвайного парка № 1

Дорогие «коняшинцы»!

Позвольте без лишнего официоза обратиться к вам по старинке, ведь в 115-летней истории Трамвайного парка № 1 работников парка имени Коняшина целых 84 года называли именно так. А ещё это название созвучно конке, что тоже весьма символично, поскольку один из старейших в нашем городе трамвайных парков открылся в 1909 году на месте Коночного парка у Московской заставы.

Первый электрический трамвай с парка на Московском проспекте вышел на 11 маршрут, до Сенной площади. С тех пор вы продолжаете работать на магистралях, где всё дышит историей: Московский, Лиговский, Троицкий, Лермонтовский проспекты, Садовая улица… Ваши вагоны курсируют по Петербургу Достоевского, перевозят купчинцев, доставляют рабочих к заводам Адмиралтейского и Фрунзенского районов.

Важно, что в своей ежедневной, зачатую рутинной работе вы не забываете о своей великой истории. Далеко не каждое предприятие может гордиться работником – Героем Советского Союза. С историей «коняшинцев» связано имя Евгения Красуцкого, в честь которого названа улица, прилегающая к трампарку. Поэтому не случайно именно на маршруты Трамвайного парка № 1 в военные и блокадные даты по многолетней традиции выходит «Трамвай Победы», а ветераны предприятия - всегда желанные гости.

Сегодня в Трамвайном парке № 1 работают 652 человека. Хочу поздравить каждого из вас - водителей, слесарей, рабочих, начальников, инженеров, кондукторов - пожелать вам успешной работы, крепкого здоровья и семейного благополучия! И пусть первый порядковый номер всегда будет залогом успешного развития парка! С праздником!