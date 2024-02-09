76 тружеников предприятия в 2023 году стали ветеранами труда горэлектротранспорта

В Троллейбусном парке № 1 состоялось собрание трудового коллектива СПб ГУП «Горэлектротранс», на котором чествовали работников, чей трудовой стаж на предприятии составил 20 лет. Почётное звание «Ветеран труда горэлектротранспорта» получили представители самых разных профессий: водители, инженеры, ремонтные рабочие, представители администрации.

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Многолетним труженикам предприятия удостоверения к почётному званию «Ветеран труда» вручили директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилёв.

Денис Минкин на церемонии вручения удостоверений отметил, что коллектив Горэлектротранса отличает любовь к электрическому транспорту и верность своему профессиональному пути. Своими каждодневными усилиями ветераны труда предприятия вносят значительный вклад в развитие и совершенствование пассажирского электротранспорта, обеспечение безаварийной работы и повышение культуры обслуживания.

В числе удостоенных почётного звания «Ветеран труда горэлектротранспорта» есть те, кто хорошо известен на предприятии и даже за его пределами. Так, диспетчер Автобазы Валентина Шитарева многие годы выступает на различных корпоративных мероприятиях и Фестивале талантов корпоративного конкурса «Быть здоровым легко», с любовью и огоньком исполняя народные песни. Преподавателя сектора по профессиональному обучению и повышению квалификации водителей трамвая (троллейбуса) Учебно-курсового комбината Марину Скрибутунову отлично знают в парках, ведь она воспитала не одно поколение водителей ГЭТ. А мастер группы реставрации и восстановления выставочных экспонатов Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта Алексей Гонтарев за годы своей работы в прямом смысле слова вернул к жизни уникальные старинные троллейбусы, которые являются жемчужиной коллекции ЭВК и самыми ожидаемыми участниками современных транспортных парадов.