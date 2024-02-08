Горэлектротранс поделился опытом работы с молодежью на педагогической конференции

Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в ежегодной Педагогической конференции, организуемой Академией транспортных технологий для своих педагогов. В этом году темой конференции стало педагогическое мастерство и современные педагогические технологии. От Горэлектротранса с докладом выступила начальник сектора по развитию и обучению персонала Светлана Пашковская.

Участники конференции обсудили способы организации наставничества на предприятиях и методы взаимодействия между работодателем и учащимися. Все это необходимо, чтобы как можно более эффективно организовать процесс подготовки специалистов для транспортной отрасли. Начальник сектора по развитию и обучению персонала Светлана Пашковская рассказала о системе наставничества, действующей в Горэлектротрансе с 2022 года. Благодаря этой системе студенты-практиканты и выпускники учебных заведений получают возможность закрепить свои практические навыки в работе на одном из главных транспортных предприятий города. А те работники ГЭТ, которые становятся наставниками, получают не только новый интересный опыт, но и материальное вознаграждение за свою наставническую работу. Главной же целью системы наставничества является трудоустройство молодых специалистов на предприятие.

Также Светлана Пашковская рассказала участникам конференции о результатах многолетнего сотрудничества Горэлектротранса с Академией транспортных технологий. В рамках Соглашения о сотрудничестве между организациями предприятие проводит ряд профориентационных мероприятий для студентов Академии. Студенты 1 курса начинают свое знакомство с электрическим транспортом с экскурсии по Экспозиционно-выставочному комплексу ГЭТ, где им рассказывают об истории и развитии трамваев и троллейбусов. Для студентов профильных направлений 3 курса организуют экскурсии в трамвайные и троллейбусные парки, где в дальнейшем ребята проходят производственную практику. Помимо освоения практических навыков, студенты получают возможность заключить договор о целевой подготовке, что в дальнейшем позволяет им гарантированно трудоустраиваться на предприятие при успешном освоении учебного материала.

Отметим, что за первые недели 2024 года между Горэлектротрансом и Академией транспортных технологий заключено уже 15 договоров о целевом обучении.