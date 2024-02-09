Первый трамвайный: 115 лет вместе с пассажирами

СПРАВКА:

Трамвайный парк № 1 расположен на Московском проспекте, 83. Его история началась задолго до того, как из его ворот вышел первый электрический трамвай. Предприятие строилось в 1875 году как Коночный парк у Московской заставы, который был введён в строй 1 июля 1877 года. В 1905 году началось строительство Московского трамвайного парка, введённого в эксплуатацию 10 февраля 1909 года. Парк был переведён на электрическую тягу. Первый трамвай с Московского проспекта был выпущен на линию по 11-му маршруту: от трамвайного парка до Сенной площади.

В 1914 году Московский трамвайный парк помимо пассажирских перевозок начал осуществлять и грузовые, а с 1918 года – почтовые, для чего было построено 10 почтовых вагонов.

В 1922 году предприятию было присвоено имя революционера И. Г. Коняшина, бывшего слесаря этого парка. С парком связано имя ещё одного героя - Евгения Ивановича Красуцкого, работавшего слесарем в Грузовом трамвайном парке, выделенном в 1935 году из грузовой станции Коняшинского парка. За операцию по освобождению города Никополя во время Великой Отечественной войны Евгению Красуцкому было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица, прилегающая к Трамвайному парку № 1.

В годы войны Коняшинский парк, как и все трамвайные парки Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ) перешёл на военное положение. Основной задачей являлась перевозка боеприпасов и раненых, продовольствия, топлива, доставка бойцов к линии фронта. С 1-го января по 15 апреля 1942 года в связи с временным прекращением трамвайного движения трамвайный парк им. Коняшина находился во временной консервации. Благодаря героическим усилиям коняшинцев хозяйство, подвижной состав и инфраструктура парка поддерживались в рабочем состоянии, что позволило 7 марта 1942 года возобновить движение грузовых вагонов, а 15 апреля 1942 года – восстановить пассажирское движение.

Послевоенные годы ушли на восстановление паркового хозяйства, которое серьёзно пострадало во время блокады. В 1971 году парк им. Коняшина и Грузовой трампарк вновь слились в единый пассажирско-грузовой трамвайный парк. 1 января 2006 года предприятие было переименовано из ОСП «Пассажирско-грузовой трамвайный парк № 1» в ОСП «Трамвайный парк № 1», которым остаётся и по сей день.

Трамвайный парк № 1 славен своими традициями. Одна из самых заметных в городе – это запуск в памятные военные и блокадные даты «Трамвая Победы», когда на борту празднично оформленного подвижного состава звучат песни фронтовых лет, школьники рассказывают пассажирам о местах боевой и трудовой славы. Ещё одна красивая традиция, которая зародилась ещё в советское время - запуск в дни проведения олимпийских игр «Олимпийского трамвая». В новейшей истории предприятия «Олимпийский трамвай» выходил на линию уже 9 раз: в дни проведения Игр в Афинах (2004), в Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхёнчхане (2018), Пекине (2022). А в дни новогодних праздников петербуржцев и гостей города радует #ВолшебныйТрамвай – вагон, украшенный подобно сказочной шкатулке.