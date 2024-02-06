Работников Горэлектротранса наградили за восстановление Мариуполя

6 февраля в петербургском Горэлектротрансе состоялось собрание трудовых коллективов Троллейбусного парка № 6 и Трамвайного парка № 5. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал работникам о ходе реализации программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее», а также вместе с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константином Чебыкиным вручил награды работникам предприятия, участвовавшим в восстановлении Мариуполя и запуске в этом городе-побратиме трамвая.

На собрании трудового коллектива наградами за участие в восстановлении Мариуполя были награждены 6 работников Горэлектротранса.

Почётная грамота губернатора Санкт-Петербурга вручена начальнику контактной сети Энергохозяйства Виталию Куликову. Благодарности губернатора Санкт-Петербурга удостоены главный инженер кабельной сети Энергохозяйства Александр Кавуненко, мастер юго-западного района контактной сети Энергохозяйства Алексей Куликов, начальник отдела капитального и текущего ремонта путевого хозяйства Управления капитального строительства и ремонта Горэлектротранса Дмитрий Уксусов, водитель автомобиля Автобазы Виктор Виноградов. Благодарность Комитета по транспорту Санкт-Петербурга объявлена мастеру юго-западного района контактной сети Энергохозяйства Андрею Задалову.

Также директор Горэлектротранса Денис Минкин рассказал коллективу о реализации программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее», одобренной губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и предусматривающей полное обновление подвижного состава и инфраструктуры предприятия в ближайшие годы.