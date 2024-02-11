«Носорог» приходит на помощь вот уже 83 года

«Трамвайная скорая помощь» - так в петербургском Горэлектротрансе называют Аварийно-восстановительную службу «Носорог». Изображение африканского гиганта появилось на эмблеме службы уже в современной её истории и символизирует грузовой крюк гидроподъёмника, с помощью которого слесари по ремонту подвижного состава поднимают трамвайный вагон. А своё летоисчисление АВС ведёт с 11 февраля 1941 года, когда был издан приказ начальника Трамвайно-троллейбусного управления Михаила Сороки о создании Централизованного пункта аварийно-технической помощи.

«Носороги» - это цепкие и сильные помощники электротранспорта, попавшего в нештатную ситуацию. Работники службы не только возвращают на рельсы трамваи, но и убирают с линий упавшие деревья, откачивают с путей воду в случае прорыва трубопровода или разгула стихии, сопровождают музейный подвижной состав на различные городские мероприятия. Например, в январе АВС обеспечивала перегонку блокадного вагона МС для участия в проекте «Улица жизни».

В своей работе «носороги» используют мощную технику: в их распоряжении 8 КАМАЗов, автомобили ЗИЛ, «Газель», а также специальный прицеп Alstom и локомобиль. Все спецмашины оснащены современным оборудованием. Так, автомобили аварийно-ремонтные специальные (АРС) на базе КАМАЗа имеют гидравлический подъёмник грузоподъёмностью 15 тонн с возможностью одновременного подключения трёх комплектов выносного гидравлического оборудования. Автомобиль аварийно-технический трамвайный ВТК-101 оснащён манипулятором для подъёма и постановки на рельсы трамвая, управление им производится с выносного пульта. Предмет особой гордости аварийщиков - локомобиль на комбинированном ходу. Многофункциональная машина способна передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по рельсам, с лёгкостью буксируя вагоны массой до 100 тонн.

Однако какой бы сложной и современной ни была техника, главное достояние Аварийно-восстановительной службы – это её работники. Сегодня в АВС трудятся 148 человек, из них 126 – это слесари по ремонту подвижного состава, выезжающие непосредственно на ликвидацию нештатных ситуаций на линии. Работают «носороги» в 4 смены, в каждой по 10 бригад. Для оперативного прибытия к месту работ бригады располагаются на различных точках базирования, отвечающих за определённые районы Петербурга. Всего таких точек - 10, последняя была открыта в сентябре 2023 года на Васильевском острове.

Сотрудники АВС работают в прямом смысле слова плечом к плечу, поэтому «носорогов» всегда отличало чувство товарищества. А самую суть работы Аварийно-восстановительной службы всего в трёх словах удалось в своё время выразить слесарю по ремонту подвижного состава бригадиру Владимиру Паруеву: «Пришёл, увидел, устранил»!

Своих коллег поздравил с днём рождения службы начальник АВС «Носорог» Сергей Торопов:

«Уже 83 года наша Аварийно-восстановительная служба предоставляет надёжную и нужную помощь в устранении сходов трамваев. За это время вы продемонстрировали непоколебимость в своём стремлении обеспечить безопасность и комфорт для наших горожан. Несмотря на трудности, вы преодолеваете все преграды и показываете высокий профессионализм. Хочу поздравить всю команду нашей службы с этим праздником и пожелать всем дальнейших успехов и процветания. Пусть ваши навыки и опыт всегда останутся на высочайшем уровне, а наша служба продолжит служить нашему городу с гордостью!»