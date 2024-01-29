«Петербургские магистрали»: вышел в свет январский номер газеты

Январь 2024 года прошёл под знаком 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Горэлектротрансе прошла неделя памятных мероприятий с участием всех поколений коллектива предприятия. Для развития производственной системы ГЭТ 2023 год стал особенно успешным по величине экономического эффекта от внедрения проектов улучшений. В январском выпуске продолжаем цикл «Путешествий по трамвайной России», встречаем 108-летие Оранэлы и День студента, готовимся к весне вместе с ДОЛ «Зарница».

В священные январские дни в Горэлектротрансе с особым чувством вспоминают блокадных трамвайщиков, которые сохранили трамвайное движение в осаждённом городе. В памятных мероприятиях к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады приняли участие ветераны, работники и их дети, учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ и молодёжь. А водитель-инструктор Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Александр Грачёв написал стихотворение о блокаде.

Отдел перспективного развития Управления формирования политики предприятия подвёл итоги реализации в 2023 году программы «Развитие производственной системы СПб ГУП «Горэлектротранс». Всё активнее проявляют себя рядовые работники и руководители всех уровней, внеся более 700 предложений по улучшению процессов деятельности ГЭТ. А особенно урожайным год стал по величине экономического эффекта от внедрения проектов улучшений, который составил более 37 млн руб.

Водитель Трампарка № 3 Сергей Старцев пополнил цикл публикаций о трамвайных городах нашей страны новыми впечатлениями и знакомит нас с трамвайной Сибирью: городами Ангарском, Иркутском и Усольем-Сибирским.

Стрельнинскую трамвайную линию в 2024 обновят: маршрут № 36 укомплектуют новыми вагонами. По этому случаю вспоминаем основные вехи истории Ораниенбаумской электрической линии или Оранэлы – первой электрифицированной пригородной железной дороги, которая, впрочем, с самого начала обслуживалась трамваями.

ДОЛ «Зарница» готовится к весенней смене, тематику уже выбрали - «Время фиджитал или весна перемен». Смена пройдёт с 23 по 31 марта. А в январе ведомственный лагерь Горэлектротранса стал центром крупнейших в нашем регионе соревнований по спортивному ориентированию на лыжах – чемпионата и первенства Санкт-Петербурга.

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