Организация работы трамвая №30 после открытия «Ладожской»

С открытием после капремонта станции метро «Ладожская» трамвай №30 сохранит свою трассу и станет платным. Также в связи с изменением пассажиропотока изменится и интервал движения, поскольку изначально 30-й маршрут был открыт взамен закрывшейся станции метро. На Гранитной улице был уложен специальный съезд для разворота трамваев «челночного типа» и обустроена повышенная посадочная площадка, а на мосту Александра Невского организован транспортный коридор. Средний пассажиропоток трамвая №30 с марта 2023 по январь 2024 составил почти 600 тысяч человек в месяц.

Изменения в организацию движения электрического транспорта вводились с марта 2023 года после закрытия станции метро «Ладожская» на капитальный ремонт. Чтобы обеспечить связь жителей Красногвардейского района с центром города был запущен бесплатный трамвайный маршрут №30. Трасса трамвая №30 проходит от станции метро «Ладожская» до Перекупного переулка и соединяет Красногвардейский район с двумя станциями метро – «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского».

После открытия «Ладожской» изменения в работе трамвайного маршрута №30 коснутся порядка оплаты проезда и интервалов движения: пассажирам трамвая необходимо будет оплачивать проезд, точно так же, как и на других маршрутах городского транспорта. На линии будут работать 4 вагона с плановым интервалом 11 минут.

С открытием «Ладожской» сохранится и продление трамвайного маршрута №39 от Трамвайного парка им. Володарского до Перекупного переулка. Напомним, что на время ремонта трамвайных путей на Народной улице и Дальневосточном проспекте трасса трамвая №39 была изменена: он следует от к/ст «Проспект Солидарности» до к/ст «Перекупной переулок».

Трасса трамвая № 7 будет восстановлена до Малой Охты (после завершения ремонта на Народной улице и Дальневосточном проспекте).

Троллейбус № 22 вернется на свою прежнюю трассу и от к/ст «Хасанская улица» будет заезжать к станции метро «Ладожская», далее следуя по Гранитной улице, Уткиному переулку и проспекту Энергетиков.