В Трамвайном парке № 5 школьникам рассказали о транспортных профессиях

Фото: Любовь Абрамова, Трамвайный парк № 5

В рамках профориентационной работы Горэлектротранса в Трамвайном парке № 5 побывали с экскурсией учащиеся 9-х классов школы № 331 Невского района. Ребята получили представление о том, как работает предприятие электрического транспорта, увидели работу водителя на линии, ознакомились с бортовым оборудованием и узнали, как обслуживается подвижной состав.

Сотрудники парка провели для школьников обзорную экскурсию, в ходе которой рассказали об эксплуатируемых типах подвижного состава и о новых современных «умных» трамваях, поступающих в рамках программы развития. Учащиеся увидели, как ремонтируется и обслуживается подвижной состав, какое для этого используется оборудование и детали.

На участке бортового оборудования ребят ознакомили с программным обеспечением и продемонстрировали систему навигационного позиционирования транспортного средства ГЛОНАСС, систему электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП), систему радиоинформирования «Говорящий город», систему видеорегистрации и видеонаблюдения, транспортную информационную систему (ТИС).

Также школьники посетили отдел эксплуатации, где узнали, как водитель принимает и сдаёт смену, проходит медицинский осмотр, осматривает и принимает вагон для дальнейшей работы на линии.

После окончания экскурсии работники парка подарили учащимся книгу «Ленинградский трамвай 1941-1945» и доставили школьников к станции метро «Новочеркасская» на трамвайном вагоне 71-932 «Невский».