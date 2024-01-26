В Кировском районе вспоминали военную историю Оранэлы

Школьники Кировского района Санкт-Петербурга и ветераны Горэлектротранса приняли участие в памятном рейсе по Стрельнинской линии, организованном Трамвайным парком № 8 совместно с Музеем Оранэлы. Праздничный выезд приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. После экскурсии о фронтовой истории Стрельнинской линии программа продолжилась у памятника Блокадному трамваю. Здесь состоялось возложение цветов с участием транспортников и жителей Кировского района.

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В памятный рейс по Стрельнинской линии отправились семиклассники школы № 377 Кировского района. Почётными гостями рейса по местам воинской и трудовой славы стали ветераны Трамвайного парка № 8 Николай Юдинцев и Юрий Семёнов с супругой Галиной Будумян.

Экскурсию о военной истории Стрельнинской линии провёл экскурсовод Музея Оранэлы Дмитрий Дорофеев в рамках соглашения о сотрудничестве с петербургским Горэлектротрансом.

«Трамваи тоже защищали город. Неслучайно наша экскурсия начинается и заканчивается у памятника Блокадному трамваю. Такие же вагоны МС в сентябре 1941 года в качестве баррикады против танков перегородили в этом месте Петергофское шоссе. Также трамваи доставляли наших бойцов на фронт, проходивший здесь совсем рядом - там, где сейчас расположена Аллея славы, мимо которой мы проезжаем», - рассказал Дмитрий Дорофеев.

По возвращении из памятного рейса пассажиры ретротрамвая присоединились к участникам городской Акции памяти у Блокадного трамвая. Юрий Семёнов прочёл собравшимся стихотворение ленинградского поэта Анатолия Молчанова о Параде Победы. После минуты молчания представители администрации Кировского района и муниципалитета, ветераны и школьники возложили цветы к Блокадному трамваю.

После возложения цветов работники Горэлектротранса почили память коллег у обелиска работникам трампарка им. Котлякова, расположенного на территории Трамвайного парка № 8. Завершилась торжественная программа чаепитием с ветеранами, во время которого их ждал сюрприз: водитель Трамвайного парка № 8 Станислав Зиненко в образе воина Красной армии поздравил почётных гостей и исполнил для них песни военных лет.