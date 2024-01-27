Блокадный трамвай Стрельнинской линии

21 января (8 января по старому стилю) отметила день рождения Ораниенбаумская электрическая линия – первая пригородная электрическая железная дорога в России, открытая в 1916 году (с 1920 года - ОРАНЭЛ или Оранэла). Линия Стрельнинского направления примечательна ещё и тем, что изначально она обслуживалась трамваями, а впоследствии вошла в систему городского трамвайного хозяйства. Особая страница её истории связана с Великой Отечественной войной, когда трамвайный маршрут до Стрельны был перерезан линией фронта.

Движение на Стрельнинской линии прекратилось 15 сентября 1941 года, а уже через два дня немецкие войска заняли Стрельну и Урицк - современный микрорайон между ст. Лигово и Петергофским шоссе. На захваченном участке линии осталось по разным данным до 30 вагонов. Враг вышел к Финскому заливу и на ближние подступы к Ленинграду. Линия фронта прошла по реке Лиговке (Дудергофке) - примерно там, где сегодня пролегает проспект Маршала Жукова. Участок Стрельнинской линии от Привала до Стрельны оказался под контролем врага, трамвайные пути, как и всё шоссе, непрерывно обстреливались.

Трамвай дальше не идёт, дальше - фронт. 1941 г.

Насыпи трамвайных путей использовались как укрытия, рельсы и шпалы - для фортификационных нужд. Из повреждённых вражескими снарядами рельсов строились противотанковые ежи. А из трамвайного парка на Стачек вывели загруженные песком и булыжником вагоны, которыми перегородили Петергофское шоссе – как последний рубеж обороны. Участок линии, оставшийся на территории сражавшегося Ленинграда, использовался для подвоза на фронт боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых. Улица Стачек подвергалась жестоким обстрелам. Трамвайное движение из города осуществлялось только до Нарвских ворот.

В марте 1943 г. от Нарвских ворот до путепровода у Кировского завода для перевозки рабочих было организовано движение по одному правому пути паровозом с двумя трамвайными вагонами. В обратном направлении, от завода к Нарвским воротам, поезд «Бесстрашный», как окрестили его кировцы, шёл вагонами вперёд. В апреле 1943 г. между Нарвскими воротами и Кировским заводом заработало трамвайное движение. В ходе операции «Январский гром» 18 января 1944 г. была освобождена Стрельна, в декабре 1944 г. трамваи начали ходить до Кировского кольца (Комсомольская площадь), в мае 1945 - до трамвайного парка им. И.Е. Котлякова на пр. Стачек.

К концу войны Стрельнинская линия оказалась настолько разрушенной, что восстановить её в то время не представлялось возможным, и в конце 1946 года она была списана по акту специальной комиссией. Восстановление линии началось в 1949 году. 5 ноября 1951 года было открыто движение до Сосновой Поляны, а в 1953 году – до Стрельны у деревни Кикенка (первоначально линия доходила до дворца князя Львова).

Восстановление Стрельнинской линии и значительный вклад в сохранение её истории связывают с именем главного инженера трампарка на пр. Стачек Л.Г. Питкянена. К 80-летию снятия блокады в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ открылась выставка «Рабочий рубеж», часть экспозиции которой подготовлена Музеем Оранэлы и знакомит с личностью Л.Г.Питкянена.

Леонид Германович Питкянен родился в деревне Емельяновка за Нарвской заставой в 1905 году и прожил почти сто лет! Его фотопортрет в рабочей фуражке, сделанный, вероятно, в Ланском трамвайном парке, представлен в экспозиции выставки «Рабочий рубеж». Получив в 1932 году специальность инженера-электрика в тресте «Лентрамвай», он прошёл путь от техника до главного инженера трамвайных парков. 3 июля 1941 г. главный инженер трампарка Л.Г. Питкянен был мобилизован в РККА, до конца года служил в осаждённом Ленинграде. Вернувшись после Победы в Трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома, в 1946-1948 гг. Леонид Германович работал главным инженером трамвайного парка Кировского района и его филиала – трампарка имени Котлякова, участвовал в восстановлении городского участка Стрельнинской линии. Затем около 20 лет трудился в других трамвайных парках города. Перейдя в 60 лет на преподавательскую работу, одновременно по крупицам собирал информацию об истории трамвайного движения, в том числе об Ораниенбаумской «русской электричке». Закончил трудовую деятельность консультантом дипломников в 1991 году. Им опубликовано около пятидесяти статей об истории петербургского-ленинградского трамвая, о выдающихся трамвайщиках, об Оранэле, Стрельнинской линии и Котляковском трампарке. В 1999 году он закончил труд «От депо Княжево до трампарка им. Котлякова», оставшийся в рукописи.

С 1956 года началось капитальное восстановление парка им. Котлякова, который вновь открылся 1 февраля 1958 года. Сегодня это Трамвайный парк № 8, который по-прежнему обслуживает линию до Стрельны: трамваи идут по 36-му маршруту до Дворца конгрессов – бывшего великокняжеского Константиновского дворца.

А в память о военных и блокадных событиях в 2007 году у въезда в трампарк на пр. Стачек был установлен памятник Блокадному трамваю.