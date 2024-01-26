«Трамвай Ленинградской Победы» проехал по Фрунзенскому району в честь 80-летия снятия блокады

26 января на трассу маршрута №62 вышел празднично оформленный трамвай. На его борту активисты подростково-молодежного досугового центра «Фрунзенский» провели памятную акцию к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Во время праздничного пятничного рейса в трамвае пели фронтовые песни, читали стихи и раздавали пассажирам блокадные ленточки.

Патриотическая акция «Трамвай Ленинградской победы» - добрая многолетняя традиция подростково-молодежного досугового центра «Фрунзенский» и Трамвайного парка №1 СПб ГУП «Горэлектротранс».

В памятный рейс отправился линейный трамвай от Малой Балканской улицы до станции метро «Купчино» и обратно. Пассажиры трамвая №62, ехавшие по своим делам, смогли не только послушать бессмертные фронтовые песни, но и присоединиться к артистам для их исполнения. Слова «Песни о Ладоге», «Катюши», «Землянки» знакомы каждому, и под аккомпанемент гармониста их пели все вместе.

В пути волонтеры раздавали пассажирам «Ленточку Ленинградской Победы».