В Учебно-курсовом комбинате ГЭТ перелистали «Страницы блокадного Ленинграда»

В Горэлектротрансе продолжается неделя памяти, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ прочли дневник памяти блокадного Ленинграда, который преподаватели и студенты подготовили на основе архивных документов. Также в УКК состоялся кинолекторий с обсуждением фильма «Трамвай идет на фронт», участие в создании которого принимал Горэлектротранс.

На протяжении нескольких недель в Учебно-курсовом комбинате создавали дневник памяти блокадного города. В его основе лежат записи из дневников жителей блокадного Ленинграда, взятые из оцифрованного открытого архива. Обращаясь к самым сокровенным мыслям и чувствам блокадников, будущие водители трамвая и троллейбуса с сочувствием к авторам дневников взглянули на то страшное время и смогли соприкоснуться с переживаниями жителей осажденного города.

«Дневники блокадного Ленинграда хранят в себе воспоминания о том, что пришлось пережить горожанам в те страшные дни. Созданный нашими студентами дневник памяти позволил увидеть блокадный город глазами очевидцев. В нём сочетаются совершенно противоположные эмоции и настроения – боль потерь, и гордость за то, что, несмотря ни на что, ленинградцы смогли сохранить и спасти город», – рассказал директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев.

После концерта студенты и преподаватели собрались в кинолектории за просмотром документального фильма «Трамвай идет на фронт». Фильм авторства журналиста Анатолия Аграфенина, снятый режиссером Андреем Егоровым, создавался при участии Горэлектротранса. После просмотра будущие транспортники обсудили огромную роль трамвая в жизни осажденного города и неоценимый вклад в возобновление трамвайного движения работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда. Уникальные архивные кадры и воспоминания блокадников, использованные в фильме также стали важным источником знаний для будущих водителей трамвая и троллейбуса.