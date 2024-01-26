Общество «Знание» провело акцию «Трамвай памяти» во время рейса блокадного вагона

В Петербурге дали старт Всероссийской патриотической просветительской акции «Трамвай памяти», организованной Российским обществом «Знание» совместно с петербургским Горэлектротрансом. От Трамвайного парка №3 в рейс отправился блокадный трамвай ЛМ-33. Во время памятного рейса, приуроченного к 80-летию снятия блокады, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ Александр Большев провел лекцию на тему «Блокада Ленинграда в дневниковых записях и воспоминаниях современников». По инициативе общества «Знание» к петербургской акции в эти дни также присоединятся лекторы в трамваях по всей стране.

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Ленинградский трамвай, скромный труженик и надежный помощник во все времена, стал одним из символов города на Неве. В страшные блокадные дни, когда автомобильный транспорт был мобилизован на фронт, именно трамвай взял на себя заботу о передвижении жителей по осажденному городу. Также трамваи перевозили военных и раненых, снаряды и продовольствие, технику и оборудование. Когда 15 апреля 1942 года, после временного прекращения движения, на улицах Ленинграда вновь зазвучал звонок пассажирского трамвая, измученные ленинградцы поняли: жив трамвай – значит, и город жив!

Невозможно переоценить значение трамвая, сохраняющего дефицитные калории и жизненную энергию жителям оккупированного Ленинграда. В память о героическом подвиге ленинградских трамвайщиков по инициативе общества «Знание» и при поддержке Горэлектротранса в Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская акция «Трамвай памяти».

Открыли программу памятного рейса, выступив с приветственным словом, Первый проректор СПбГУ Марина Лаврикова, руководитель РО «Знание» по СЗФО Сергей Большаков, директор филиала РО «Знание» в Санкт-Петербурге Анна Волкова.

В памятный рейс вышел блокадный трамвай ЛМ-33. Эти модели 1933 года разработки застали военные годы и служили пассажирам в осажденном Ленинграде. В том числе, такие вагоны переоборудовались под санитарные для перевозки раненых. В салоне устанавливались кронштейны для носилок, отопление и баки с горячей водой, при этом к больницам и госпиталям прокладывались трамвайные пути. Эти меры были предприняты одними из первых в Трамвайно-троллейбусном управлении Ленгорисполкома при известии о войне.

Во время поездки в блокадном трамвае профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ Александр Большев провел лекцию под названием «Блокада Ленинграда в дневниковых записях и воспоминаниях современников». В течение двух дней к просветительской акции присоединятся лекторы из других городов России.

Акция «Трамвай памяти» продолжает сотрудничество петербургского Горэлектротранса и Российского общества «Знание», которые стремятся к развитию новых форм взаимодействия. В числе больших совместных мероприятий также стоит отметить просветительский молодежный марафон «Электротранспорт Санкт-Петербурга: будущее уже наступило» к 115-летию петербургского трамвая.