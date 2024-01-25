В Горэлектротрансе почтили память работников ТТУЛ в годы войны на Пискарёвском кладбище

Заслуженные работники Горэлектротранса, представители администрации, Первичной профсоюзной организации, Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс», а также студенты Учебно-курсового комбината ГЭТ пришли в преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Пискарёвское мемориальное кладбище. Проследовав от Вечного огня, транспортники возложили цветы к подножию монумента «Мать-Родина». У стелы работникам Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома на Аллее Памяти прозвучали стихи на тему блокады.

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На Пискарёвское мемориальное кладбище работники Горэлектротранса приходят с особым чувством. Военный и трудовой подвиг блокадных трамвайщиков, работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома, навечно вошёл в историю города и предприятия. С началом Великой Отечественной войны почти 4,5 тысячи работников ТТУЛ ушли на фронт. А те, кто остались, продолжали трудовую вахту в тяжелейших условиях блокады. Нет другого такого примера в мировой истории, чтобы в осаждённом городе продолжал работать трамвай. На рабочих местах погибло 77 человек, а в общей сложности по причине смерти с предприятия за все годы войны были уволены почти 3,2 тысячи человек.

Память о работниках ТТУЛ, погибших в годы войны, увековечила на Пискарёвском кладбище стела на Аллее Памяти. Сегодня работники Горэлектротранса по традиции возложили к стеле цветы и провели здесь траурный митинг. Молодой водитель Троллейбусного парка № 1 Андрей Долгоруков и специалист по кадрам Трамвайного парка № 1 Татьяна Бутова прочитали собравшимся стихи «блокадной музы» Ольги Берггольц.

Заместитель директора предприятия - начальник Управления по персоналу Юлия Баранова рассказала, что в настоящее время в Горэлектротрансе остался один работающий ветеран, это 89-летний специалист отдела социальной политики Валентин Кузьминский, а также более ста бывших работников ГЭТ, которые тоже являются жителями блокадного Ленинграда. С ними предприятие поддерживает регулярную связь, оказывает необходимую помощь, поздравляет с праздниками.

Юлия Баранова предложила будущим водителям трамвая и троллейбуса ознакомиться с книгой «Фронтовой трамвай», написанной Михаилом Сорокой – начальником ТТУЛ в годы войны. В этом документе он привёл не только факты из работы предприятия, но и поимённо вспомнил мастеров, простых вагоновожатых, кондукторов, своим героическим трудом приближавших победу. В декабре 2023 года со дня рождения «командира блокадного трамвая» исполнилось 120 лет, к этой дате в Петербурге появилась мемориальная доска Сороке.