Блокадный вагон МС приехал на «Улицу жизни»

Ночная перегонка вагона к месту стоянки в составе экспозиции "Улица жизни" силами АВС "Носорог"

Петербургский Горэлектротранс примет участие в масштабном интерактивном проекте «Улица жизни», посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С 26 по 28 января на Манежной площади, Итальянской и Малой Садовой улицах развернётся уличная экспозиция, посвящённая подвигу блокадного Ленинграда и включающая в себя исторические атрибуты блокадного времени. Ключевой частью экспозиции станет подлинный вагон МС блокадной поры из коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта.

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Трамваи серии МС производства завода «Красный Путиловец» (ныне – Кировский завод) работали на городских маршрутах с 1927 года, и стали одной из самых узнаваемых примет осаждённого Ленинграда. Это в наши дни трамвай стал одним из символов Победы, а в блокадные и военные годы для измученных ленинградцев он и был источником жизни, сохраняющим драгоценные калории при передвижении по городу. Поэтому в участии блокадного трамвая в проекте «Улица жизни» глубокий смысл.

Реальности «блокадному» пейзажу на Манежной площади добавят информационные щиты, на которых разместят плакаты, рассказывающие о работе Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ) в годы войны.

Напомним, что с началом Великой Отечественной войны практически весь автомобильный транспорт был мобилизован на фронт, единственным способом передвижения по городу для 2,5 миллионов жителей Ленинграда стал трамвай. Уже после блокады учёные подсчитали, что трамвай экономил ленинградцам в среднем 400 калорий в день, являясь для них в прямом смысле слова спасителем. Также трамваи перевозили воинские подразделения, снаряды, вооружение, активно использовались при строительстве укреплений и эвакуации городского имущества, в том числе коллекций Эрмитажа.

Регулярное трамвайное движение из-за нехватки электроэнергии остановилось в Ленинграде 8 декабря 1941 года. И хотя на оставшихся девяти маршрутах остаточное пассажирское движение осуществлялось до 27 декабря, многим ленинградцам пришлось передвигаться на работу и с работы пешком, а часть предприятий и учреждений перешли на казарменное положение.

«Город стал пешим. Расстояния обрели реальность. Они измерялись силой своих ног. Не временем, как раньше – трамвайным временем, автобусным, - а шагами. Иногда количеством шагов», - написано в бессмертном документе, «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

С приостановкой трамвайного движения работники ТТУЛ продолжали нести трудовую вахту, в тяжелейших условиях блокады поддерживая в рабочем состоянии инфраструктуру и подвижной состав. Это позволило возобновить пассажирское трамвайное движение 15 апреля 1942 года. Как вспоминал в своей книге «Фронтовой трамвай» начальник Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Сорока, ленинградцы встречали трамвай как друга, как близкого родственника после долгой разлуки. Завидев трамвай, люди становились на колени, крестились, а заслышав его долгожданный звонок, не могли сдержать слёз.