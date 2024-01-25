В Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса начали День студента с «Зачетной игры»

Будущие водители трамвая и троллейбуса в День студента выясняли, кто из них самый эрудированный. В Учебно-курсовом комбинате ГЭТ для них провели интеллектуально-развлекательный квиз «Зачетная игра». Вопросы были составлены с упором на знание истории и особенностей электрического транспорта, а также на широкий кругозор в самых разнообразных темах, логику и смекалку.

В интеллектуальном соревновании приняли участие три команды: будущие водители троллейбуса - «Красный троллейбус» и будущие водители трамвая - «Ускорение» и «Блеск». Студентам предстояло выявить сильнейшего в четырех тематических раундах, каждый из которых состоял из нескольких вопросов. Участники могли рассчитывать исключительно на собственные знания, ведь использование электронных устройств во время игры было категорически запрещено.

После раунда-разминки с вариантами ответов на выбор студентам потребовалось включить логическое мышление и найти общее между несколькими картинками. Быстрее всего участники нашли связь между изображениями Сергея Довлатова, Федора Достоевского и былинного русского богатыря. Еще бы, ведь «Довлатов», «Достоевский» и «Богатырь» - это модели современных трамваев из инвентарного парка Горэлектротранса. Следующий раунд потребовал от будущих водителей немало находчивости: они должны были угадать названия известных песен, зашифрованных с помощью эмодзи, и отгадать знаменитых киноперсонажей, скрывающихся под масками котиков.

Финальный раунд в стиле популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» стал для участников самым сложным. Например, им предстояло вспомнить, как выглядит купюра номиналом в 500 рублей и ответить на вопрос, связанный с изображением на банкноте. В том числе благодаря правильному ответу на этот вопрос в напряженной практически равной борьбе победу одержала команда «Красный троллейбус». А заряд хорошего настроения в разгар учебной недели получили все участники праздничного квиза.