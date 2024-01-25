«Вспоминайте иногда вашего студента»

25 января, в День святой Татьяны, отмечает праздник российское студенчество. Поздравления звучат сегодня в трамвайных и троллейбусных парках, в Управлении, в многочисленных службах ГЭТ – везде, где работают обладательницы этого чудесного имени. А больше всего поздравлений, конечно, в Корпоративном учебном центре Горэлектротранса, где проходят подготовку будущие водители трамвая и троллейбуса. Нынешние студенты Учебно-курсового комбината по случаю Дня студента рассказали о том, чем их привлёк электрический транспорт и о своей учебе. Но сначала – слово мастеру производственного обучения УКК, которая за год подготовила 20 водителей трамвая. «Итак, она звалась Татьяной»!

Татьяна Дмитриева, мастер производственного обучения по вождению трамвая

Проработав водителем трамвая больше 30 лет, я начала понимать, что хочу передавать свой опыт следующему поколению водителей. Именно поэтому год назад я стала штатным мастером по производственному обучению вождению в УКК. На мой взгляд, самое сложное в этой работе – суметь заинтересовать и увлечь. К нам на обучение приходят совершенно разные люди, и каждый раз надо находить свой уникальный ключик к каждому студенту.

Своим ученикам я всегда даю один совет, который унаследовала от своего наставника – Валентины Оськиной из Трамвайного парка № 7. Она была замечательным человеком и научила меня многому. Но самое главное: она всегда говорила, что хороший водитель должен уметь концентрироваться на своей работе и отпускать негативные ситуации. Этот совет мне помогает до сих пор, думаю, он сейчас помогает и моим ученикам. Теперь уже я говорю им: «Не зацикливайтесь на негативе, умейте отпускать ситуацию. Сегодня произошла неприятность на линии, а завтра она уже закончилась. Забудь и иди дальше».

Вячеслав Васильев, студент 1-й трамвайной группы, волонтёр Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ

Думаю, для того чтобы стать хорошим вагоновожатым, надо любить трамвай и быть погружённым в эту профессию с головой. Мой интерес к трамваям зародился ещё в детстве. Ещё совсем маленьким я предпочитал ездить только на трамвае. Если мама пыталась усадить меня в автобус или троллейбус, то я сразу в плач. Нужно отдать должное моей маме, она реагировала на моё желание ездить только на одном виде транспорта совершенно спокойно. Поэтому уже в подростковом возрасте я чётко понял, что свяжу свою жизнь с электротранспортом.

Как мне только исполнилось 18, я пошёл работать в Трамвайный парк № 1. Сначала я трудился там кондуктором, а потом слесарем по ремонту подвижного состава. Тогда же я стал волонтёром в ЭВК. Конечно, работая в парке и участвуя в транспортных фестивалях, я успел изучить конструкцию трамвайной тележки и кузова, посмотрел на систему предприятия изнутри. Но я всегда с нетерпением ждал своего 21-летия, ведь именно с этого возраста можно начать учиться на водителя в Учебно-курсовом комбинате. Сейчас я только начал своё обучение, но мне безумно нравится то, что здесь я могу углубить имеющиеся знания, чтобы стать настоящим профессионалом!