«Вспоминайте иногда вашего студента»

25 января 2024

25 января, в День святой Татьяны, отмечает праздник российское студенчество. Поздравления звучат сегодня в трамвайных и троллейбусных парках, в Управлении, в многочисленных службах ГЭТ – везде, где работают обладательницы этого чудесного имени. А больше всего поздравлений, конечно, в Корпоративном учебном центре Горэлектротранса, где проходят подготовку будущие водители трамвая и троллейбуса. Нынешние студенты Учебно-курсового комбината по случаю Дня студента рассказали о том, чем их привлёк электрический транспорт и о своей учебе. Но сначала – слово мастеру производственного обучения УКК, которая за год подготовила 20 водителей трамвая. «Итак, она звалась Татьяной»!

 

Татьяна Дмитриева, мастер производственного обучения по вождению трамвая

 

 

Проработав водителем трамвая больше 30 лет, я начала понимать, что хочу передавать свой опыт следующему поколению водителей. Именно поэтому год назад я стала штатным мастером по производственному обучению вождению в УКК. На мой взгляд, самое сложное в этой работе – суметь заинтересовать и увлечь. К нам на обучение приходят совершенно разные люди, и каждый раз надо находить свой уникальный ключик к каждому студенту.

 

Своим ученикам я всегда даю один совет, который унаследовала от своего наставника – Валентины Оськиной из Трамвайного парка № 7. Она была замечательным человеком и научила меня многому. Но самое главное: она всегда говорила, что хороший водитель должен уметь концентрироваться на своей работе и отпускать негативные ситуации. Этот совет мне помогает до сих пор, думаю, он сейчас помогает и моим ученикам. Теперь уже я говорю им: «Не зацикливайтесь на негативе, умейте отпускать ситуацию. Сегодня произошла неприятность на линии, а завтра она уже закончилась. Забудь и иди дальше».

 

Вячеслав Васильев, студент 1-й трамвайной группы, волонтёр Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ

 

Думаю, для того чтобы стать хорошим вагоновожатым, надо любить трамвай и быть погружённым в эту профессию с головой. Мой интерес к трамваям зародился ещё в детстве. Ещё совсем маленьким я предпочитал ездить только на трамвае. Если мама пыталась усадить меня в автобус или троллейбус, то я сразу в плач. Нужно отдать должное моей маме, она реагировала на моё желание ездить только на одном виде транспорта совершенно спокойно. Поэтому уже в подростковом возрасте я чётко понял, что свяжу свою жизнь с электротранспортом.

 

Как мне только исполнилось 18, я пошёл работать в Трамвайный парк № 1. Сначала я трудился там кондуктором, а потом слесарем по ремонту подвижного состава. Тогда же я стал волонтёром в ЭВК. Конечно, работая в парке и участвуя в транспортных фестивалях, я успел изучить конструкцию трамвайной тележки и кузова, посмотрел на систему предприятия изнутри. Но я всегда с нетерпением ждал своего 21-летия, ведь именно с этого возраста можно начать учиться на водителя в Учебно-курсовом комбинате. Сейчас я только начал своё обучение, но мне безумно нравится то, что здесь я могу углубить имеющиеся знания, чтобы стать настоящим профессионалом!

 

Видео: Комитет по транспорту


Алексей Лазовиков, выпускник УКК 2024 года, водитель Трамвайного парка № 5

 

Мне было интересно учиться в Учебно-курсовом комбинате. Здесь интересный подход к обучению: теория всегда подкрепляется практикой, что очень помогает усвоить новую информацию. Например, я никогда не любил электрику, но в УКК я заинтересовался этим предметом, потому что здесь преподаватели очень современно, интересно и живо объясняют материал. С такими наставниками нет необходимости верить в студенческие приметы, чтобы хорошо сдать экзамен. Тут понимаешь, что важнее по-настоящему понимать предмет, по которому сдаёшь экзамен или зачёт.

 

Алексей Збарский, студент 5-й трамвайной группы

 

Мой прадед, и дед, и отец работали на железной дороге, поэтому моя семья целиком и полностью меня поддержала, когда я решил связать свою жизнь с транспортной сферой. Поступая в УКК, я думал, что здесь старая система обучения, что мы целыми днями только и будем писать конспекты и зубрить. Но оказалось, что я сильно ошибался: тут читают интереснейшие лекции и проводят практические занятия. Ну самое главное, здесь подобраны замечательные преподаватели и мастера, с которыми получилось найти общий язык. 

 

Ксения Михайлова, студентка 5-й трамвайной группы

 

С детства я чаще всего передвигалась именно на трамваях, поэтому я уже тогда заинтересовалась этим видом транспорта, изучала различные модели вагонов и мечтала сесть за контроллер. Когда я начала обучение в УКК, я не думала, что моя жизнь изменится так сильно, но всё вышло иначе: здесь я научилась жить по графику, успела проникнуться этой работой, и теперь мне даже порой становится скучно на выходных. Скучаю по трамваю!

 

Роман Калинин, студент 8-й троллейбусной группы

 

Что мне нравится в обучении в УКК? Приятно снова окунуться в атмосферу учёбы: ежедневные пары, новые знания, знакомство с одногруппниками. Наша группа очень сплотилась за время обучения. Мы дружно отмечали сдачу экзаменов – нашу главную победу на сегодняшний день. Преподаватели и мастера тоже оказались очень доброжелательными и весёлыми людьми, которые всегда помогут и дадут дельный совет не только по учёбе, но и по жизни. А советы действительно нужны, потому что профессия водителя троллейбуса – это работа, связанная с людьми, угодить которым всегда крайне трудно.

 

Слева направо: Алексей Лазовиков, Татьяна Дмитриева, Ксения Михайлова, Алексей Збарский

Фото: Лилия Курбеко, Учебно-курсовой комбинат

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