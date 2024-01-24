К мемориальной доске Михаилу Сороке возложили цветы

В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады представители петербургского Горэлектротранса, Учебно-курсового комбината ГЭТ, Комитета по транспорту пришли с цветами к дому 9-13 по 8-й Советской улице. С 1938 по 1990 год здесь жил Михаил Сорока, начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы войны и блокады. Участие в торжественной церемонии приняли также внучка Сороки Виктория Медведева и художник Мария Фомина, выполнившая эскиз мемориальной доски, установленной в 2023 году к 120-летию Михаила Сороки.

Участники возложения напомнили, что благодаря управленческим и личным качествам Михаила Сороки в тяжелейших условиях военного времени была обеспечена бесперебойная работа предприятия, а трамвайное движение, прекратившееся в декабре 1941 года, удалось восстановить в кратчайшие сроки. С этим событием историки связывают начало восстановления Ленинграда, а благодарные ленинградцы прозвали Сороку «командиром блокадного трамвая».