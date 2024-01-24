К мемориальной доске Михаилу Сороке возложили цветы

24 января 2024

В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады представители петербургского Горэлектротранса, Учебно-курсового комбината ГЭТ, Комитета по транспорту пришли с цветами к дому 9-13 по 8-й Советской улице. С 1938 по 1990 год здесь жил Михаил Сорока, начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы войны и блокады. Участие в торжественной церемонии приняли также внучка Сороки Виктория Медведева и художник Мария Фомина, выполнившая эскиз мемориальной доски, установленной в 2023 году к 120-летию Михаила Сороки.

 

Участники возложения напомнили, что благодаря управленческим и личным качествам Михаила Сороки в тяжелейших условиях военного времени была обеспечена бесперебойная работа предприятия, а трамвайное движение, прекратившееся в декабре 1941 года, удалось восстановить в кратчайшие сроки. С этим событием историки связывают начало восстановления Ленинграда, а благодарные ленинградцы прозвали Сороку «командиром блокадного трамвая».

 

Видео: Комитет по транспорту

 

«Я часто вижу из окна, как проходящие мимо люди останавливаются, рассматривают доску, иногда тут же достают свои телефоны - видимо, те, кто не знаком с именем Михаила Сороки, но хотели бы узнать, чем известен этот человек. Поэтому я очень благодарна Горэлектротрансу за то, что память о моём дедушке продолжает жить в городе, а мемориальная доска стала ещё одним место притяжения в блокадные даты», - поделилась внучка Михаила Сороки Виктория Медведева.

 

«У меня тоже в семье есть блокадники, бабушка всю блокаду была в Ленинграде, я слышала от неё много воспоминаний. Поэтому эта тема мне очень близка, и спасибо Горэлектротрансу за то, что мне был предложено принять участие в создании мемориальной доски. Была проведена очень большая работа, много эскизов было сделано, целая папка накопилась разных вариантов. В итоге мы остановились на трамвае МС на фоне противотанковых ежей», - рассказала художник Мария Фомина.

 

О работе блокадного трамвая и о подвиге ленинградских трамвайщиков современные транспортники знают в том числе благодаря книге Михаила Сороки «Фронтовой трамвай». В ней Сорока, обладавший феноменальной памятью, рассказал не только о начальниках, мастерах, но и о простых вагоновожатых, кондукторах, монтёрах, для которых каждый день жизни был подвигом, потому что они выезжали на линию и работали под обстрелами, в условиях голода и холода. В Горэлектротрансе с этой книги студентам Учебно-курсового комбината - будущим водителям трамвая и троллейбуса – рекомендуют начинать знакомство с предприятием, на котором им предстоит работать.

 


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