Княжевское депо Оранэлы. Ко дню рождения Трамвайного парка № 8

Памятная дата в истории трамвайного парка на проспекте Стачек совпадает с днём рождения Оранэлы - Ораниенбаумской электрической линии. Первая электрическая пригородная железная дорога России была открыта 21 января (8 января по старому стилю) 1916 года. Для обслуживания линии было построено депо Княжево, которое впоследствии перешло в городское трамвайное хозяйство. Сегодня это Трамвайный парк № 8, который в числе прочего выпускает на линию трамваи до Стрельны по 36-му маршруту – преемнику Оранэлы.

Сегодня 8-й трамвайный парк обслуживает 5 маршрутов в Кировском, Красносельском и Адмиралтейском районах: №№ 36, 41, 52, 56 и 60. Протяжённость маршрутной сети парка составляет 56,65 км, из которых 18,1 км – это маршрут № 36, один из самых живописных и исторически насыщенных в Санкт-Петербурге.

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Трамвайный парк № 8 насчитывает 120 единиц подвижного состава, среди которых «умные» трамваи, оснащённые комплексом активной помощи водителю на базе российских разработок технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Трамваи парка в среднем перевозят 62 тыс. человек в день. Безопасные, быстрые и комфортные перевозки обеспечивает трудовой коллектив, насчитывающий 703 работника.

Современную нумерацию трамвайный парк на проспекте Стачек получил 1 января 2003 года, когда был объединён с Трамвайным парком Кировского района под порядковым номером 8.

История Трамвайного парка № 8

Трамвайный парк № 8 (в разные годы – трамвайный парк им. Котлякова, Трамвайный парк № 9) ведёт свою историю от начала работы Княжевского депо, построенного для обслуживания Ораниенбаумской электрической линии. Первоначальное пассажирское движение открылось в конце декабря 1915 года – от стрелок против парка в Княжево до Путиловского (ныне Кировского) завода. А в начале 1916 Оранэла «дотянулась» и до Нарвских ворот - с появлением здесь оборотной петли. 21 января (8 января по старому стилю) Управление по сооружению железных дорог опубликовало официальное сообщение о том, что «восьмого сего января открыто временное пассажирское трамвайное движение на участке Нарвские ворота – Путиловский завод протяжённостью 2,25 версты Ораниенбаумской электрической железной дороги». Эта дата и считается днём рождения Оранэлы, а также современного Трамвайного парка № 8.

Работники Княжевского депо перед первым рейсом

В октябре 1929 года Оранэлу передали Ленинградским городским железным дорогам, в ведении которых находился трамвай, она стала называться Стрельнинской линией ленинградского трамвая. Депо Княжево переименовали в Трамвайный парк № 9 им. И. Е. Котлякова. Интересный момент в истории парка связан с его прикреплением в том же году к трампарку им. Коняшина (сейчас - Трамвайный парк № 1). В поисках лучших методов организации осмотра и ремонта подвижного состава парк был превращён в базу ночной стоянки вагонов. Однако в 1933 году эксперимент прекратили, и трампарк Котлякова вновь стал самостоятельным действующим предприятием.

Особой страницей в истории парка стала Великая Отечественная война. 15 сентября 1941-го года фашистские танки перерезали Петергофское шоссе. В этот день из ворот парка были выведены 10 трамвайных вагонов. Их наполнили мешками с камнями и песком, опрокинули и перегородили пути в сторону Стрельны - как последний рубеж обороны. Сам парк был закрыт, расформирован и подготовлен к взрыву, на его территории разместилась военная часть. Подвижной состав прямо с городских линий передали в трамвайные парки им. Калинина, им. Блохина, им. Скороходова. За время войны на парк было сброшено две авиабомбы и около тысячи артиллерийских снарядов. Сама Стрельнинская линия к концу войны оказалась настолько разрушенной, что восстановить её в то время не представлялось возможным, и в конце 1946 года она была списана по акту специальной комиссией. Восстановление линии началось в 1949 году. 5 ноября 1951 года было открыто движение до Сосновой Поляны, а в 1953 году – до Стрельны. С 1956 года началось капитальное восстановление парка им. Котлякова, который вновь открылся 1 февраля 1958 года.

О трагических событиях военного времени напоминает памятник Блокадному трамваю, установленный при въезде в Трамвайный парк № 8. Открытия этого памятника много лет добивался Михаил Сорока – начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы Великой Отечественной войны. Увековечение памяти блокадного труженика было мечтой Михаила Хрисанфовича, о чём он писал в своей книге «Фронтовой трамвай». Сегодня возле памятника проходят городские мероприятия с участием ветеранов Трамвайного парка № 8.