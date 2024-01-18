Оранэла встречает 108-летие подготовкой к обновлению маршрута № 36

21 января 1916 года началась история первой русской «электрички» - Ораниенбаумской электрической линии (Оранэлы). Проект этой пригородной железной дороги, примечательной тем, что её обслуживали трамваи, предусматривал регулярное транспортное сообщение от Нарвских ворот до Ораниенбаума. К 1920 году железнодорожные пути на этом направлении были электрифицированы уже вплоть до Стрельны. Правда, здесь электрификация и остановилась, а саму Стрельнинскую линию впоследствии передали ленинградским трамвайщикам. В наши дни до Стрельны можно доехать на трамвае № 36. В этом году СПб ГУП «Горэлектротранс» планирует укомплектовать 36-й маршрут новыми трамваями и популяризовать его историческое наименование «Оранэла».

На бывших участках Ораниенбаумской электрической линии проходят современные маршруты №№ 36 и 60, которые Горэлектротранс активно развивает, в том числе и как скоростные. Вслед за 60 маршрутом на юго-западе города будет обновлен маршрут № 36. Большая часть трассы маршрута № 36 пролегает по Санкт-Петербургскому и Петергофскому шоссе и проспекту Стачек, где недавно были отремонтированы трамвайные пути и обустроены повышенные посадочные площадки. Для эксплуатации на Стрельнинской линии Трамвайный парк № 8 получит 32 современных низкопольных трамвая - трёхсекционные «Витязи-М» и двухсекционные «Богатыри-М».

«Исторически Оранэла первая электрическая пригородная железная дорога, но она же имеет и все признаки вылетной трамвайной линии, так как изначально обслуживалась трамваями. Это предопределило её дальнейшее включение в общегородскую трамвайную сеть. При реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», когда очередь дошла до обновления маршрута № 36, мы задумались и о присвоении ему исторического наименования «Оранэла» в целях популяризации уникальной трамвайной истории. Ведь это единственная трамвайная линия в Петербурге, которой посвящён целый музей – Музей Оранэлы!», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

В Горэлектротрансе допускают, что наименование маршрута № 36 в честь Оранэлы при благоприятном развитии событий в какой-либо перспективе может актуализировать исторический замысел по продлению пригородного маршрута, который изначально закладывался до Ораниенбаума. Ведь все преимущества, ради которых создавался проект Оранэлы, характерны и для вылетных трамвайных линий: выделенное полотно, скорость, высокая провозная способность.

«Первая русская электричка и одна из первых в Европе пригородных электрических железных дорог – Оранэла – должна была связать 60-километровой нитью Нарвскую заставу через Стрельну, Петергоф и Ораниенбаум с Красной Горкой. Из-за войн и революций проект не был реализован до конца. Сегодня Оранэла – это Стрельнинская линия петербургского трамвая, необычайно живописная и поэтичная. Уверен, что благодаря нашей совместной работе с Горэлектротрансом многие откроют для себя очарование 36-го маршрута трамвая», - рассказал основатель Музея Оранэлы Сергей Баричев.

Недавно петербургский Горэлектротранс и Музей Оранэлы закрепили свою дружбу официально и подписали соглашение о сотрудничестве. Так, в рамках совместной работы с Музеем Оранэлы к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса 23 января откроется выставка «Рабочий рубеж», один из разделов которой раскрывает военную и послевоенную историю Стрельнинской трамвайной линии, связанную с личностью главного инженера трамвайного парка на пр. Стачек Л.Г.Питкянена.

Открытие движения по маршруту Нарвские ворота - Путиловский завод, 1916 г.

Историческая справка:

Постройка между Ораниенбаумом и Петербургом электрической железной дороги обсуждалась с 1898 года. Создание такой линии обосновывалось необходимостью заселения городскими жителями экологически чистых районов южного пригорода, а также удобством сообщения с дачными участками петербуржцев. Путиловская конно-железная дорога возросшим потребностям не отвечала, не говоря уже о каретах и извозчиках.

21 января (8 января по старому стилю) 1916 года состоялось торжественное открытие движения на маршруте № 1 Нарвские ворота – Путиловский завод, находившемся на головном участке Ораниенбаумской железной дороги. Эта дата и считается днём рождения Оранэлы. Движение до Стрельны было открыто лишь летом 1920 года, с увеличением выработки электроэнергии. Участок дороги до Ораниенбаума так и не был запущен.

Трасса Оранэлы была очень живописной, особенно со стороны Финского залива после Ульянки, и пользовалась большой популярностью. Так, в середине 20-х годов Оранэла на своих трамвайчиках перевозила в выходные и праздничные дни на 25 % больше пассажиров, чем Балтийская железная дорога! Например, в 1925-м году по дороге было перевезено почти 1,8 млн человек. Правда, расположение линии среди природных ландшафтов имело и свои сложности. Случалось, что сильный ветер с залива угонял прицепные вагоны. А 23 сентября 1924 года городской участок линии от Нарвских ворот до Красненького был затоплен наводнением.

С городского трамвая пассажиры пересаживались на вагоны Оранэлы у Нарвских ворот, где был оборудован вокзал. «Трамвай-электричка» был поистине скоростной, причём не только для своего времени, но и для наших дней. Возможно, в это трудно поверить, но скорость движения вне населённых мест достигала…60 км/ч! При этом интервалы в движении предусматривались всего в 10 минут. Кстати, именно на Оранэле была введена первая в СССР диспетчерская система управления трамваями, благодаря чему удалось добиться увеличения скорости движения поездов. Учитывая, что Оранэла имела все признаки городского трамвая, в октябре 1929 года Народный комиссариат путей сообщения передал линию Ленинградскому отделу коммунального хозяйства для включения в общую трамвайную сеть города. Княжевский вагонный парк Оранэлы стал трамвайным парком и получил имя И.Е. Котлякова. Сегодня это Трамвайный парк № 8, который продолжает историю Оранэлы, обслуживая линию 36-го трамвая до Стрельны.