Ушёл из жизни участник штурма Берлина, водитель первого ленинградского троллейбуса ЯТБ-1 Борис Иосифович Лерман

Петербургский Горэлектротранс с прискорбием сообщает о том, что 17 января 2024 года на 99 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, ветеран Троллейбусного парка № 1 Б.И. Лерман. Совсем немного Борис Иосифович не дожил до 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эту дату, как и День Победы, он всегда отмечал как великую и святую. Борис Лерман никогда не порывал связи с родным предприятием и, пока позволяли силы и здоровье, принимал участие в различных памятных мероприятиях и уроках мужества.

Борис Иосифович Лерман родился 24 июня 1925 г. Его жизнь вместила самые великие и трагические события XX века. Ремесленником он строил оборонительные укрепления под Ленинградом, умирал от голода и холода в осаждённом городе, ловил шпионов в составе патрулей у трампарка им. Володарского, трудился после эвакуации на оборонных заводах, а в 1943-м году был призван в Красную армию. Воевал в звании гвардии ефрейтора, являлся автоматчиком 9-го отдельного гвардейского мотоциклетного Бранденбургского ордена Красной Звезды батальона 11 гвардейского танкового корпуса. В составе данного корпуса Борис Иосифович освобождал концлагерь в Польше, штурмовал Зееловские высоты, брал Берлин и Имперскую канцелярию. Оставил надпись на стене Рейхстага, и даже, по его словам, оказался запечатлён на знаменитой картине известного баталиста П.А. Кривоногова «Капитуляция немецких войск в Берлине 2 мая 1945 г.».

Обо всём этом и многом другом Борис Лерман написал в своих воспоминаниях, отличающихся высокой точностью и детальностью описываемых событий, и переданных в 2019 году по инициативе СПб ГУП «Горэлектротранс» Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. А в 2023 году Борис Иосифович стал одним из героев фильма о Горэлектротрансе «От конки к беспилотнику», снятого Президентской библиотекой.

Б. И. Лерман награждён орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны, боевыми медалями «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» (всего более 20 медалей), памятным знаком ветерана 1-й гвардейской Краснознамённой танковой армии, нагрудным знаком ветерана 11-го гвардейского танкового Прикарпатско-Берлинского Краснознамённого и ордена Суворова корпуса.

Послевоенная жизнь Бориса Иосифовича Лермана была связана с Трамвайно-троллейбусным управлением Ленгорисполкома: он известен как водитель первого ленинградского троллейбуса ЯТБ-1, работал ревизором в Службе движения. На предприятии Б.И. Лерман трудился с 1949 по 1985 гг., до выхода на пенсию.

Даже в преклонные годы Борис Лерман всегда старался находить силы для участия в жизни родного предприятия. Приходил на различные транспортные фестивали, где встречался со своим старым другом, троллейбусом ЯТБ-1 (ныне – экспонат Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ). Участвовал в акциях памяти к блокадным и военным датам, общался с молодёжью предприятия и школьниками.

Коллектив СПб ГУП «Горэлектротранс» приносит глубокие соболезнования родным и близким Бориса Иосифовича Лермана. Память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах.