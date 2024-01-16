Александр Беглов посетил Трамвайный парк № 5

В Трамвайном парке № 5 губернатору Санкт-Петербурга доложили, как идет реализация программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». В 2023 году трамвайный парк пополнили односекционные трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода, а на маршрут №30 вышли двухкабинные трамваи «Невский» («ПК ТС»). Впрочем, это не все трамвайные обновления в целом по предприятию. Специально на смотр техники из Трамвайного парка №3 прибыл новый двухсекционный трамвай «Довлатов» (АО «Уралтрансмаш»), который в конце года присоединился к трамваю «Достоевский» на маршруте №6. Все новые трамваи – «умные», оборудованные комплексом активной безопасности.

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В смотре техники приняли участие вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин – в Трамвайный парк №5 на смотр также прибыли автобусы.

Денис Минкин доложил Александру Беглову о ходе реализации программы развития Горэлектротранса. Так, уже идёт реконструкция Трамвайного парка №7 на ул.Грибакиных, на очереди Трамвайный парк №5 (Ланской), по нему завершено проектирование для последующей реконструкции. Ланской парк обслуживает восемь трамвайных маршрутов в Приморском, Выборгском, Калининском и Невском районах: №№ 9, 18, 19, 47, 48, 55, 61, 30.

19 новых вагонов «Невский» в 2023 году вышли на маршрут №30, который взял на себя пассажиропоток закрывшейся на ремонт станции метро «Ладожская». Двухкабинные трехсекционные вагоны, способные работать в «режиме челнока», разработаны специально для Петербурга и на данный момент эксплуатируются Трамвайным парком №5. Еще одна серия новинок – партия из 14 односекционных вагонов УКВЗ – вышла на маршрут №48 в конце года, причем все вагоны были поставлены Усть-Катавским вагоностроительным заводом досрочно. На базе одного из вагонов УКВЗ специалисты Горэлектротранса продемонстрировали возможности технологии оплаты проезда по распознаванию лица, которая в данный момент тестируется внутри предприятия.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал, что в ГЭТ выполнены проектные решения по пяти паркам, в основном требуют реконструкции трамвайные.

«Парк, где мы с вами находимся, был запроектирован в 1912 году, а первый трамвай отсюда вышел в октябре 1917 – задумайтесь, какое это было время! И с тех пор здесь ничего глобально не реконструировалось, хотя парк, конечно, развивался. Здесь были всевозможные мастерские: механические, медное литьё, чугунка... В административном здании был детский сад, открытый в 1921 году - несмотря на очень непростые обстоятельства, в которых находилась страна. Я сегодня рассказывал губернатору про наш лагерь «Зарница», который мы восстановили в 2022 году, сделали его всесезонным, и теперь это наша гордость. Я считаю, что детьми надо заниматься точно так же, как трамваями, иначе кто на них потом будет ездить и управлять ими?» - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Летучая бригада из ДОЛ «Зарница» в составе детей сотрудников СПб ГУП «Горэлектротранс» встретила Александра Беглова у трамвая «Довлатов». Илья Шостак от имени всех ребят из ДОЛ передал губернатору письмо с приглашением в ведомственный лагерь ГЭТ, который в этом году отмечает своё 70-летие.