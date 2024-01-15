ДОЛ «Зарница» принял городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах

Фото: Федерация спортивного

ориентирования Санкт-Петербурга



Проводив зарничников зимней смены, ведомственный лагерь СПб ГУП «Горэлектротранс» ДОЛ «Зарница» вновь принимает гостей. В минувшие выходные, 13 и 14 января, лагерь в Всеволожском районе стал центром крупнейших в нашем регионе соревнований по спортивному ориентированию на лыжах – Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга.

Более 300 участников в течение двух дней выявляли сильнейших спортсменов в различных возрастных категориях. Соревнования проходили в двух дисциплинах: «Лыжная гонка – маркированная трасса» и «Лыжная гонка – классика – общий старт». На дистанцию вышли спортсмены от 10 до 85 лет и старше.

Для проведения соревнований помимо территории самого лагеря были задействованы ближайшие окрестности. Там снегоходами были подготовлены десятки километров лыжных трасс. По окончании соревнований Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга отметила, что огромный вклад в успешное проведение этого крупного спортивного мероприятия внесла поддержка петербургского Горэлектротранса и администрации ДОЛ «Зарница».